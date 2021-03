1 Il no di Giorgio Manetti al GF Vip

Giorgio Manetti è stato assoluto protagonista di Uomini e Donne. Nel dating show di Maria De Filippi si è innamorato di Gemma Galgani anche se la loro storia non è poi andata a buon fine. Dell’ex cavaliere, però, pare non essersi dimenticato Alfonso Signorini, il quale pare avergli proposto di partecipare al Grande Fratello Vip.

A sorpresa, però, Manetti pare aver declinato l’invito del conduttore di Canale 5, anche se ammette di essersi un po’ pentito. Ecco le parole di Giorgio al settimanale Nuovo TV e raccolte da Biccy:

“Alla luce di tutto sono pentito di aver detto no al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Lo ringrazio per aver pensato a me, ma è un’esperienza che non mi interessa vivere”.

Se il Grande Fratello Vip sembra essere un’occasione sfumata per suo volere, non lo è invece L’Isola dei Famosi. Giorgio Manetti ha confidato alla rivista che gli piacerebbe prendere parte all’adventure show condotto da Ilary Blasi, ma in questo caso nessuno gli ha offerto l’opportunità:

“Non mi vogliono all’Isola dei Famosi. C’è qualcosa che blocca la mia partecipazione. Temono che io possa vincere a mani basse. Nemmeno la possibilità di un provino mi è stata data. Avrei preferito incassare un no che il silenzio”.

Ma non è tutto…