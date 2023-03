Giorgio Mascitelli: ‘Sono il manager delle nuove star della musica’

Spettacolo

Redazione | 15 Marzo 2023

Il talentuoso e professionale manager Giorgio Mascitelli, napoletano DOC, nella sua agenzia di produzione e management vanta artisti di fama nazionale come il cantante urban Ivan Granatino, che ha all’attivo diverse collaborazioni tra cui quella con il cantante Gigi D‘Alessio, che lo scorso anno lo vide protagonista sul palco dell’Ariston a Sanremo proprio con lui.

“Tra me e Ivan c’è una grande amicizia alla base” confida Mascitelli. “Siamo legati da anni da questo sentimento che fa scaturire gran rispetto e stima, ed abbiamo pensato, insieme, un giorno, di lavorare insieme, certi che avremmo raggiunto ampi traguardi. E così è stato”.

Ivan Granatino è sicuramente uno dei massimi esponenti della canzone urban parternopea. Che ne pensi?

“Credo proprio di sì, non ha eguali. Vanta collaborazioni con i più grandi esponenti della musica napoletana e non, anche con la bravissima cantante Ivana Spagna. La sua ultima collaborazione in ordine di tempo è con la cantante Pietra Montecorvino: un bellissimo brano dal titolo Malagente. Un singolo in cui la potente e graffiante voce di Pietra incontra per la prima volta quella dell’eclettico Ivan Granatino”.

Genio e sregolatezza le ritrovi in Ivan?

“Genio sì, sregolatezza no visto che conduce una vita improntata sulla musica e dedicata alla sua meravigliosa famiglia: la moglie Maria, i figli Carolina e Francesco”.

Il Sanremo con D’Alessio

È stato definito dalla stampa un vero e proprio animale da palco. Ci sveli perché?

“Perché quando è sul palco oltre a cantare balla, suona la batteria, offre scenografie pazzesche, duetta con altri artisti. Ma soprattutto è capace di far muovere anche le mummie (ride, ndr). Non puoi andare a un concerto di Ivan e non farti coinvolgere dalla sua energia”.

Una sua canzone che preferisci?

“Senza ombra di dubbio Pare Mo, brano molto significativo e romantico”.

È stato a Sanremo l’anno scorso con Gigi D‘Alessio. Ci ritornerà da solo?

“Ci proveremo, a calcare quel palco con le nostre forze. Mai dire mai!”.

Progetti futuri? Un nuovo album per Ivan?

“Sì, per aprile o maggio uscirà il nuovo album, e a breve comunicheremo anche la data del nuovo tour”.

Giorgio, sei impegnatissimo tra concerti, eventi, produzioni e famiglia. Come riesci a conciliare tutto?

“Con grande amore e passione per ogni singola cosa che faccio, forse sono le mie armi in più. E soprattutto tanta pazienza (ride, ndr)“.

a cura di Barbara Carere