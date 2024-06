Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 22 Giugno 2024

Diletta Leotta

Diletta Leotta si sposa! Ma dove e quali sono tutti i dettagli delle nozze con il portiere del Newcastle Utd, Loris Karius? Ecco cosa c’è da sapere sull’evento e sugli invitati alla cerimonia!

Quando si sposa Diletta Leotta

Una delle domande più gettonate dei fan del gossip riguarda il matrimonio di Diletta Leotta. Il web si interroga spesso e domanda dove e quando si sposa la conduttrice? Ebbene la risposta è molto semplice.

Se volete sapere quando si sposa Diletta Leotta siete nel posto giusto, perché la conduttrice convola a nozze il 22 giugno 2024, insieme al suo fidanzato (che diventerà marito), Loris Karius!

La Leotta dove si sposa?

Altra curiosità molto cliccata sul web è dove si sposa Diletta Leotta? Il matrimonio con Loris Karius si celebra il 22 giugno alle Isole Eolie! Dopo aver festeggiato l’arrivo della piccola Aria il 16 agosto 2023 (giorno del compleanno di Diletta), stavolta è tempo di nozze.

Evento che si terrà stavolta proprio nel giorno in cui Loris Karius festeggia il suo 31esimo compleanno.

Per la cerimonia (e dunque rito religioso) la coppia ha scelto Lipari, mentre il lussuoso Therasia Resort Sea & Spa, situato a Vulcano, sarà scenario dei festeggiamenti. Questa è la location scelta se vi state chiedendo dove si sposa Diletta Leotta.

Chi sono gli invitati al matrimonio

Dove e quando si sposa Diletta Leotta lo sappiamo! Ma chi sono gli invitati? All’evento sono attesi circa 150 invitati, tra cui tantissimi vip, come vi abbiamo raccontato in un precedente articolo.

Si passa da Chiara Ferragni ad altri volti noti del mondo della TV e dello sport. Pensiamo a Claudio Marchisio e sua moglie Roberta Sinopoli, ma anche Rossella Fiamingo e il campione di nuoto Gregorio Paltrinieri.

Si passa poi alla conduttrice Michelle Hunziker insieme ad Aurora Ramazzotti, sua figlia. Poi ancora Luca Argentero e sua moglie Cristina Marino. Tra i volti noti anche Alvaro Morata e Alice Campello. Lui ci sarà semplicemente con il cuore, dato che è attualmente impegnato con la Spagna a Euro 2024.

Come dimenticare poi la presenza di Elodie. Diletta Leotta per questo evento ha scelto la sua amica come damigella d’onore. Vedremo se la cantante sarà accompagnata da Andrea Iannone. Ancora Eleonora Berlusconi, sarà invece testimone della sposa. E ancora Elena Barolo, Elisabetta Canalis e molti molti altri (CLICCA QUI PER SCOPRIRLI TUTTI).