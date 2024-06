Sarah svela come ha reagito quando ha scoperto che aprirà il concerto dei Black Eyed Peas

Spettacolo

Andrea Sanna | 23 Giugno 2024

Amici 23

Enorme soddisfazione per Sarah Toscano! La vincitrice dell’ultima edizione di Amici 23 è stata scelta per aprire il concerto della famosissima band dei Black Eyed Peas a Milano! Ecco qual è stata la reazione dell’ex allieva del talent show.

La reazione di Sarah Toscano

È un momento davvero da favola per Sarah Toscano! La cantante vincitrice dell’ultima edizione di Amici 23 è non solo tra le più ascoltate tra i giovanissimi, ma nei vari Festival estivi sta facendo ballare tutti con la sua Sexy magica (con outfit sempre molto azzeccati).

Intanto per lei è arrivata una nuova soddisfazione, che certamente renderà orgogliosi anche i suoi fan. La scorsa settimana è stato annunciato infatti che Sarah Toscano aprirà il prossimo concerto dei Black Eyed Peas a Milano. L’evento è in programma il 16 luglio a RHO, presso la Fiera di Milano Arena Concerti.

Di questo ne ha parlato a SuperGuida TV in esclusiva. La giovane artista ha confidato di essere davvero molto emozionata e quando andava in discoteca con le sue amiche, si caricava sempre con le canzoni della band statunitense. Ora però la svolta per la sua carriera. Come ha reagito a questa clamorosa notizia? Ecco le sue parole:

“Quando ho scoperto di inaugurare il loro concerto mi sono subito gasata. Non vedo l’ora, penso sia un’opportunità incredibile per me, ma allo stesso tempo sento anche un po’ d’ansia, quella giusta!”.

Emozione più che legittima per Sarah Toscano che, subito dopo Amici 23, si è ritrovata invasa da un affetto incredibile e tantissimi attestati di stima. Questo nuovo traguardo sicuramente la spronerà a fare ancora meglio! Anche se la stessa cantante non ha mai negato che il suo sogno nel cassetto è quello di poter duettare con Dua Lipa. E chissà che questo desiderio così speciale non possa diventare realtà un giorno. D’altronde sognare non costa nulla, no?