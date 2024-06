Chiara Galiazzo replica alle dure critiche sul suo cambiamento fisico: “Basta giudicare”

Social

Andrea Sanna | 23 Giugno 2024

Sui social Chiara Galiazzo è stata presa di mira con delle dure critiche sul suo cambiamento fisico e di look. Ora è arrivata la sua replica secca: “Basta giudicare gli altri. Oramai sembra che a nessuno frega di quello che canto”.

La replica di Chiara Galiazzo

Non soltanto Giorgia Soleri! Anche Chiara Galiazzo (anche se per un motivo differente) ha dovuto rispondere alle numerose domande riguardanti il suo cambiamento fisico. La cantante che aveva già risposto alle curiosità dei fan sul suo cambio look, ha risposto una volta per tutte alla questione, riprendendo il commento di un utente.

Un suo fan ha detto infatti che bisognerebbe smettere di giudicare i corpi delle altre persone e quando ciò avverrà sarà un giorno meraviglioso. A questo si è agganciata Chiara Galiazzo che da tempo continua a ricevere delle domande inopportune su presunte diete, sull’essere o meno dimagrita e spesso le dicono di mangiare, dando per scontato che non lo faccia:

“Non gliene frega niente a nessuno di quello che canto, di quello che faccio, di quello che dico. È tutto un giudizio su come sono, su come sono diventata ma non è che sono diventata in qualche modo specifico. Sono cresciuta, sono una donna, è normale che nella vita si cambi. Quindi basta, smettetela. Veramente, è un mondo di grassofobici, non lo so. Viverlo e vederlo da fuori è una cosa ma vedere questo fenomeno riportato su sé stessi è assurdo”.

Allo stesso tempo Chiara Galiazzo ha fatto notare comunque di essere una persona adulta che ha lavorato tanto su sulla sua persona, nonostante le continue domande di troppo:

“Cosa devo rispondere alla domanda “cosa ti è successo?”, che è stata un’ape? Ho anche risposto così, ma con questa ironia non si va da nessuna parte. Sono veramente pensierosa su questo argomento. Credo ci sia qualcosa che non va, in generale proprio, nel modo di approcciare al giudizio sui corpi degli altri. Poi dirlo anche in faccia, perché non pensiamo nemmeno che ci sia qualcosa che non va nella domanda. Mi capita anche dal vivo che mi facciano queste domande, non so più che dire”.

Qualcuno ha risposto al video, suggerendo a Chiara Galiazzo di fregarsene e che è bellissima, oltre che bravissima. Lei ha fatto sapere di fregarsene, ma nonostante tutto queste domande sono un po’ di troppo non le provocano disagio, ma non per questo devono essere fatte a prescindere.

“(….) Bisogna non giudicare i corpi degli altri e non dirglielo in faccia, tutto qui. A prescindere dagli altri come siano, se siano sicuri, fragili o non fragili. Tutt’al più se sono fragili tu, non sapendo che momento è, non la devi fare la domanda”.

Sarà riuscita a chiarire la sua posizione Chiara Galiazzo?