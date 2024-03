Una giornalista rivela il vero motivo per cui Kate Middleton non si mostra in pubblico

Spettacolo

Andrea Sanna | 17 Marzo 2024

Kate Middleton

Perché Kate Middleton non si mostra più in pubblico ed è sparita dalla scena pubblica? Parla una giornalista

Giungono nuove indiscrezioni sulla salute di Kate Middleton. Che fine ha fatto la principessa del Galles e perché è sparita dalla scena pubblica? Da quel che si vocifera la consorte del futuro erede al trono, William, avrebbe subito un delicato intervento all’intestino. A darne notizia una giornalista.

Kate Middleton, perché non si mostra in pubblico

Che fine ha fatto Kate Middleton e come mai è sparita dalla scena pubblica da quando, a gennaio, ha subito un intervento all’addome? La sua assenza è diventata un vero e proprio mistero, specie dopo la condivisione sui social di una foto rivelatasi ritoccata. Lo scatto avrebbe dovuto placare gli animi, ma non ha fatto altro invece che alimentare la preoccupazione e le indiscrezioni sulla Famiglia Reale inglese.

Quindi mentre ancora non è chiaro ufficialmente il perché Kate Middleton ha deciso di allontanarsi dagli eventi e nessuno è mai riuscito a incontrarla in questi mesi, ora a rispondere è la giornalista e influencer Jessica Reed Kraus. Sui social vanta milioni di follower e in passato ha lanciato importanti esclusive che si sono rivelate poi essere vere.

Secondo quanto ripreso dalla giornalista la principessa del Galles ha subito un’operazione e più precisamente all’intestino: “Kate Middleton sta affrontando la convalescenza con un sacchetto”. Nel dettaglio è emerso che si tratterebbe di “un intervento di ileostomia provocato da una perforazione intestinale”.

La guarigione definitiva richiede all’incirca 12 settimane. Perché allora la scelta di non parlarne? Pare che il Palazzo non voglia mettere in imbarazzo Kate Middleton: “Si è fermato a poche spiegazioni molto vaghe che però, abbinate all’immagine ritoccata con Photoshop e diffusa su X da Kensington Palace, hanno creato il caos”.

Come si apprende anche da Vanity Fair, la giornalista avrebbe quattro fonti in totale su Kate Middleton, direttamente dal Regno Unito. A oggi non abbiamo alcuna certezza e si attende un intervento da parte della principessa che possa finalmente chiarire cosa è successo.