Corona lancia il gossip: “Checco Zalone e Virginia Raffaele sono una coppia”

Andrea Sanna | 17 Marzo 2024

Virginia Raffaele

Indiscrezione di DillingerNews informa di un presunto flirt tra i due attori Virginia Raffaele e Checco Zalone. Il gossip si è fatto largo in queste ore sui social e non solo. Cosa è emerso.

Virginia Raffaele e Checco Zalone sono una coppia?

DillingerNews nelle scorse ore ha lanciato un’indiscrezione riguardante Virginia Raffaele e Checco Zalone. Secondo quanto si legge sul sito i due attori oggi sarebbero una coppia e tra loro ci sarebbe quindi un flirt in corso.

Sul portale si parla di importanti novità per Checco Zalone, ma non tanto dal punto di vista lavorativo, quanto in amore. Ed è qui che si apprende di una presunta conoscenza con Virginia Raffaele. Rumor chiaramente da prendere con le pinze, visto che al momento nessuno dei due interessati è intervenuto in un modo o nell’altro sul tema. Peraltro Checco dal 2005 è legato alla sua compagnia storica Mariangela, con la quale ha due figlie. I due però non si sono mai sposati.

Ma da cosa nascono queste voci? Il sito parla dell’acquisto di due case da parte di Checco Zalone: una nella sua Puglia, a Bari nel solito palazzo in cui abitava prima, mentre l’altra l’avrebbe presa a Roma:

“(…) Sembra che lo showman abbia comprato un’altra casa a Bari nello stesso palazzo in cui abita la sua famiglia, proprio per poter mantenere la sua privacy e un certo distacco, senza stare lontano dal suo grande amore, ovvero le sue bambine”.

Si legge dal sito. Poi entrando nello specifico si fa riferimento all’appartamento romano che Checco Zalone avrebbe acquisito e la presunta frequentazione con Virginia Raffaele. Secondo i pettegolezzi i due avrebbero fatto il possibile per mantenere il massimo riserbo: “(…) il suo cuore è occupato, udite udite, dall’imitatrice più in auge che ci sia in Italia in questo momento: Virginia Raffaele. È un amore che hanno tentato di tenere nascosto, ma sappiamo che, ogni qualvolta lui venga a Roma, e questo accade molto spesso, si vedono”.

DillingerNews ha anche fatto sapere che Checco Zalone non ama particolarmente il gossip e per tale ragione tiene ben lontana la sua vita privata. Non possiamo avere alcuna certezza riguardo ai rumor che lo vedrebbero vicino a Virginia Raffaele. Nessuno dei due si è mai esposto pubblicamente e dunque è necessario rispettare il volere di entrambi. Se riterranno opportuno fare chiarezza a riguardo, Novella2000.it è ben disposta ad ascoltare entrambi.