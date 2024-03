Che fine ha fatto Kate Middleton? Lo staff “non riesce a vederla e contattarla”

Spettacolo

Andrea Sanna | 15 Marzo 2024

Kate Middleton

C’è apprensione intorno a Kate Middleton. Che fine ha fatto Principessa dopo l’intervento all’addome? Il mistero s’infittisce e ora un insider ha rilasciato delle dichiarazioni a un tabloid americano ha confidato: “Lo staff non riesce a vederla e contattarla”. La fonte anonima ha svelato anche come avrebbe reagito ai pettegolezzi.

Kate Middleton che fine ha fatto?

Aleggia il mistero intorno a Kate Middleton. Dopo l’intervento all’addome la Principessa è sparita dai social e dalla scena pubblica, scatenando preoccupazione in tutto il Regno Unito. Poi la pubblicazione della foto, rivelatasi ritoccata, così come gli scatti postati dai paparazzi molto sfocati. Cosa sta succedendo davvero?

In Inghilterra, così come nel resto del mondo, si è parlato anche di presunti tradimenti e non solo. Ora a parlare è una fonte che ha rivelato come lo staff di Kate Middleton non riuscirebbe a mettersi in contatto con lei. Al magazine US Weekly un insider ha fatto delle confessioni decisamente particolari.

Stando al racconto pare che diversi membri dello staff, vicini alla Principessa, non siano riusciti a parlare con lei ed è come se si fosse creato una sorta di barriera tra loro e Kate Middleton. “Alcuni collaboratori non sapevano nemmeno dell’intervento finché non è stato annunciato, quindi ha colto tutti di sorpresa. Questo ha alimentato la loro preoccupazione”, ha rivelato la fonte anonima.

Al momento pare che solo poche persone siano a conoscenza di cosa stia succedendo davvero, ma preferirebbero non farne parola. In base a quanto fornito dal tabloid americano pare che Kate Middleton abbia ricevuto la visita di Re Carlo e Camilla, ma c’è molto riserbo.

L’insider ha svelato anche come avrebbe reagito Kate ai gossip e complotti. La Middleton pare comprendere la curiosità, vista la rilevanza del suo ruolo, ma è irremovibile. Solo la sua famiglia e le persone più strette pare ne siano a conoscenza. Ciò che sente al momento Kate Middleton è di voler guarire e recuperare lontana da occhi indiscreti, tanto da non rivelare i dettagli.

Kate Middleton stia cercando anche di non dare troppa retta ai pettegolezzi e William starebbe cercando di proteggerla, seppur con difficoltà. E ancora:

“William non sa più cosa fare, viste le continue domande su sua moglie, mentre continua a sostituire il padre malato e ad aiutare con i bambini a casa. La pubblicazione delle famosa foto? Quella è stata una decisione collettiva. Il palazzo ha cercato di controllare il caos. Era un’operazione per mettere a tacere quelle ridicole voci. Kate si è presa la colpa del fotoritocco, ma non è stata lei a ritoccare”.

Ciò che si augurano in tanti è che venga fatta chiarezza presto.