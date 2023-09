Giovanna Damonte Agency: Laboratorio di armonie

NEWS

Andrea Sanna | 28 Settembre 2023

Ecco la Giovanna Damonte Agency

Per la wedding planner Giovanna Damonte una festa di nozze è un quadro vivente: va pensata come un’opera d’arte nella quale la parte organizzativa e quella estetica si muovono in armonia: «L’ideazione di un progetto artistico mi permette di dare a ogni matrimonio un filo conduttore, ripreso in tutti i dettagli dell’allestimento, dal design della stationery e dei tessuti alla torta nuziale, dallo sweet table ai cadeaux per gli ospiti», spiega la creatrice di eventi.

La carriera di Giovanna Damonte come wedding planner è iniziata con l’organizzazione del suo matrimonio, quando si è resa conto di avere un talento nel trasformare un progetto estetico in una giornata indimenticabile e perfetta.

«Ma per quanto avessi organizzato e pianificato tutto nei minimi dettagli, capii che sarebbe stato fondamentale avere al mio fianco qualcuno che coordinasse tutti i fornitori per la perfetta riuscita dell’evento». Così ha deciso che lei stessa sarebbe potuta essere quel “qualcuno” per altre spose alle prese con l’organizzazione delle proprie nozze. Un’esperienza bellissima, ma che può essere anche molto stressante se non si ha al proprio fianco qualcuno in grado di accompagnare, interpretare, concretizzare.

Dieci anni fa, è così nata la Giovanna Damonte Agency, prima ad Alba e poi a Savona.

A rendere irripetibili ed esclusivi gli eventi firmati da Giovanna Damonte è la personalizzazione di ogni dettaglio, dalla scelta dei colori alla costruzione di elementi scenografici: «Allestire un matrimonio è come arredare una casa. Affinché l’ambiente sia accogliente, ma anche esteticamente bello e unico, bisogna studiare le planimetrie, capire le capienze, creare arredi coordinati con l’evento aggiungendo anche dettagli di decoro: c’è una parte tecnica dietro».

Protagonisti e centrali sono i fiori. Esperta in Floral Design, la Wedding Planner crea in prima persona gli allestimenti, senza affidarsi a fornitori esterni: «Ogni fiore, anche il più particolare, è funzionale allo sviluppo della scenografia e all’estetica dell’evento affinché rimanga impresso nella memoria degli ospiti».

Tutto è coordinato e armonioso, a partire dalle palette cromatiche che accostano sapientemente delicate tinte pastello a tonalità più accese. I colori degli arredi e dei decori si richiamano per creare un quadro completo indimenticabile: «A me piace molto il colore. Anche quando scelgo il bianco come tono dominante, cerco di creare elementi di contrasto attraverso l’uso di nuance e accostamenti inusuali e d’effetto».