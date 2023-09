Demas presenta Petrelli, una storia e un viaggio da indossare

NEWS

Andrea Sanna | 28 Settembre 2023

La collezione etnica di Petrelli, proposta da Demas, si ispira alle culture orientali, per le nozze di chi non ha confini dentro di sé. Stile classico, di aristocrazie d’animo che non tramontano, reinterpretato in chiave contemporanea: è la collezione 1941 di Petrelli, proposta da Demas.

Demas – Etnica: la nuova collezione

Una collezione ispirata alle culture orientali, colori accesi e texture che richiamano la simbologia delle tradizioni di popoli lontani.

Al passo con le ultime tendenze, che non ci parlano più di stili definiti ma di veri e propri mix & match. La Collezione Etnica osa con accostamenti stilistici che decretano la vera e propria unicità di ogni abito. La scelta del nome è funzionale e descrive un nuovo stile fusion, nato dall’unione di modelli dal design contemporaneo occidentale con elementi esotici, bilanciati con maestria.

Ogni abito di questa nuova collezione racchiude elementi di cultura orientale, mediorientale, africana e indiana e si arricchisce dalla sovrapposizione di elementi diversi. Un vero e proprio viaggio sensoriale, dove, se da un lato i colori accesi e i contrasti forti richiamano alla mente lo stile africano, dall’altro le nuances calde dei colori della natura ci rimandano alle terre indonesiane. Il viaggio continua attraverso le geometrie che ci portano in Egitto e i damaschi lurex nell’antica persia e nel medioriente.

Collezione 1941

La Collezione 1941 sovrappone lo stile classico senza tempo a un’idea di eleganza e raffinatezza che si adatta perfettamente ai tempi moderni arricchite da nuove nuances, acquisendo un connotato di identità aristocratica.

Gli abiti, dalle linee semplici e delicate, hanno una vestibilità comfort e impeccabile. I modelli includono una grande varietà detta- gli, tessuti e colori che variano dai toni pastello a quelli più scuri e sapranno rispondere alle necessità dell’uomo che sa vestire con gusto e stile.

La magia che trasmettono gli smoking classici con i contrasti in raso e i papillon bicolore è innegabile, cosi come il fascino senza tempo dei mezzi tight o le linee definite e nette dei modelli coreani e frac, che esaltano le personalità degli sposi più esigenti e attenti alle mode.