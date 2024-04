Protagonista di Mare Fuori: “Quando mio padre è stato arrestato”

Spettacolo

Andrea Sanna | 20 Aprile 2024

Mare fuori verissimo

Quest’oggi a Verissimo un’amata protagonista di Mare Fuori come Giovanna Sannino ha parlato dell’arresto di suo padre avvenuto quando lei era ancora una bambina.

L’attrice di Mare Fuori parla dell’arresto di suo padre

Dario Maltese, Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli sono solo alcuni degli ospiti di oggi di Verissimo. A prendere parte alla puntata anche una grande protagonista di Mare Fuori, Giovanna Sannino che nella serie veste i panni di Carmela Valestra. L’attrice si è confessata e ha spiegato di avere sofferto tanto da adolescente a causa dell’arresto di suo padre.

La protagonista di Mare Fuori tra le lacrime ha spiegato cosa è successo. In quel periodo il papà era stato accusato di corruzione per un viaggio che la famiglia aveva fatto che era stato nominato dall’agenzia dove, però, non era stato prenotato:

“Una mattina i Carabinieri hanno bussato a casa mia e si sono portati via mio padre. Stavo capendo che stava succedendo qualcosa di non bello, però non mi spiegavo il motivo. Mio padre è stato un mese e mezzo agli arresti domiciliari e dieci giorni in carcere. L’accusa era corruzione. […] Alla fine ha patteggiato”.

A queste parole l’interprete di Carmela Valestra di Mare Fuori, con gli occhi umidi di lacrime ha fatto sapere ancora: “Quando mio padre è tornato a casa dopo il patteggiamento ha deciso di parlarne con me. Lui ha patteggiato perché era il modo più veloce per uscire da questo incubo. Ora lui sta bene. L’abbiamo presa come un’esperienza che ci ha fatto crescere”.

Questo il video estrapolato dall’intera intervista di Giovanna Sannino di Mare Fuori a Verissimo…

A seguito di questo racconto il papà le ha fatto una sorpresa a Giovanna con un video. Lui ha affermato di essere molto orgoglioso di lei e di quanto fatto fino a ora. Un bellissimo rapporto quello che unisce l’attrice di Mare Fuori, Giovanna Sannino e il suo caro papà!