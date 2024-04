Pronti a sentirvi vecchi? Katia e Ascanio del GF hanno due figli… DI 16 ANNI!

Spettacolo

Andrea Sanna | 20 Aprile 2024

Grande Fratello verissimo

Nel pomeriggio di oggi a Verissimo l’ex gieffina Katia Pedrotti è tornata in TV con suo marito Ascanio Pacelli, conosciuto nella Casa del GF. Sapevate che i due hanno due figli di 16 e 11 anni?

GF: Katia e Ascanio hanno due figli!

A Verissimo questo pomeriggio sono intervenuti tantissimi ospiti, dall’attrice di Mare Fuori Giovanna Sannino a Dario Maltese. I primi però a entrare in studio e chiacchierare con Silvia Toffanin sono Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli! L’amata coppia nata nella Casa del GF ha avuto modo di parlare della propria storia d’amore, ma non solo!

Katia Pedrotti ha anche raccontato come, nonostante sia già mamma di due figli, le piacerebbe averne un terzo. Una frase che ha un po’ spiazzato Ascanio Pacelli nel corso della diretta, ma nemmeno troppo. In ogni caso, come detto, la coppia vanta già una splendida famiglia: Matilda e Tancredi. Pensate: lei ha 16 anni (quasi 17) e lui 11, sono stupendi e osservandoli oggi in trasmissione, tutti hanno notato come alcuni aspetti della loro personalità ricordano tanto i genitori. La coppia del GF ha raccontato di avere un rapporto fantastico con i loro bambini:

“Un figlio è qualcosa che completa il cerchio. Noi abbiamo questa passione smodata di viaggiare con i nostri figli, non li abbiamo mai lasciati a nessuno e ci piace goderceli, dormiamo perfino ancora nello stesso letto”, hanno raccontato.

Poco dopo Katia e Ascanio del GF sono stati raggiunti in studio proprio dai due figli, i quali sono stati protagonisti di un tenero momento. Insieme Matilda e Tancredi gli hanno riservato una tenera e dolce lettera. Probabilmente se ai due ex gieffini 20 anni fa avessero detto che sarebbero arrivati fino a qui… non ci avrebbero mai creduto! Eppure la vita ci sorprende e regala sempre delle grandi emozioni.