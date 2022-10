1 La presunta denuncia di Giovanni Ciacci alla Manfuso

Nella serata di ieri al Grande Fratello Vip abbiamo visto in studio Ginevra Lamborghini, Giovanni Ciacci e Sara Manfuso. La prima è stata squalificata, il secondo è uscito tramite televoto flash e la terza è uscita di sua spontanea volontà. Questa la spiegazione che aveva dato qualche giorno fa:

Avrei continuato a starci però dopo quello che è successo io non ci riesco. Devo stare bene con me stessa e non tradire la mia storia. E vi saluto anche Marco perché lo voglio contattare. Lo farò a nome di tutti. Perché penso che alcuni valori li abbiamo qui dentro e vanno difesi a testa alta. Io lo farò da fuori e sono sicura che voi lo farete da dentro. Non siamo tutti delle m***e. Siamo persone dignitose che contro alcune cose lottano e non ne sono protagonisti attivi.

A un certo punto, ieri sera, Sara ha ricordato un episodio che coinvolgeva anche Giovanni Ciacci. Il tutto è accaduto in cucina e il conduttore, mentre passava, ha per sbaglio sfiorato il fondoschiena della vippona. Lui si è scusato e lei ha ironizzato. Quanto accaduto, però, avrebbe messo a disagio la gieffina, la quale ha riferito di essersi sentita poco tutelata. Il discorso ha portato a un forte battibecco con l’ex coinquilino, Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli. Il conduttore, alla fine, l’ha invitata a uscire dallo studio.

Dalla sua Giovanni ha espresso il suo punto di vista particolarmente irritato e dispiaciuto per le parole di Sara. Tanto che, secondo quanto riporta anche il web, Ciacci l’avrebbe denunciata in queste ore: “Dopo gli avvenimenti e i fatti raccontati ieri Giovanni Ciacci, stanco delle parole usate da Sara Manfuso in studio, pare che in questo momento si stia recando dai suoi legali per denunciare penalmente l’ex concorrente del GFvip“.

Le notizie proseguono…