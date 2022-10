Grande Fratello Vip 7: Sara Manfuso si ritira

Giornate particolarmente complicate quelle nella Casa del Grande Fratello Vip 7 e non parliamo solo dei problemi tecnici che si sono verificati oggi. Il caso Marco Bellavia ha lasciato strascichi piuttosto importanti. A seguito della puntata di lunedì, con la squalifica di Ginevra Lamborghini e l’eliminazione di Giovanni Ciacci, Sara Manfuso ha manifestato l’idea di abbandonare il programma e fare ritorno dalla sua famiglia.

Un’idea che come dicevamo è maturata già da diversi giorni e dopo quanto successo con Marco Bellavia per Sara Manfuso è stata inevitabile. Così poco fa la concorrente ha comunicato ai suoi compagni che era pronta per un ultimo saluto e lasciarsi alle spalle questa avventura. Un percorso che sicuramente le ha lasciato tanto, ma che inevitabilmente è stato macchiato dalla triste parentesi che ha visto lei e i suoi compagni protagonisti.

Prima di andare via, però, Sara Manfuso ci ha tenuto a dire due parole ai coinquilini della Casa del Grande Fratello Vip 7. Oltre a precisare di aver legato con alcune persone e meno con altre e di essersi comunque trovata bene, ha fatto sapere il perché non è più in grado di andare avanti:

“Avrei continuato a starci però dopo quello che è successo io non ci riesco. Devo stare bene con me stessa e non tradire la mia storia. E vi saluto anche Marco perché lo voglio contattare. Lo farò a nome di tutti. Perché penso che alcuni valori li abbiamo qui dentro e vanno difesi a testa alta. Io lo farò da fuori e sono sicura che voi lo farete da dentro. Non siamo tutti delle m***e. Siamo persone dignitose che contro alcune cose lottano e non ne sono protagonisti attivi”, ha concluso Sara Manfuso.

https://twitter.com/ALLTSY3ARS/status/1577711383990239232

Dopo questo discorso Sara Manfuso ha salutato tutti e invitato i suoi compagni a proseguire questa esperienza. Così Sara ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip 7.

