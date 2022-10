L’accusa di Sara Manfuso

Sara Manfuso ha abbandonato la Casa del Grande Fratello Vip 7 dopo quanto accaduto pochi giorni prima con Marco Bellavia. L’opinionista non se l’è sentita di andare avanti in questo percorso e uscire perché non si sentiva più di proseguire questo percorso, per principi e valori e per le battaglie che combatte. In puntata l’ex vippona ha avuto modo di presenziare questa sera e intervenire a proposito di questa sua scelta.

A un certo punto Sara Manfuso ha ricordato un episodio che si è verificato all’interno della Casa più spiata d’Italia. Il fatto è accaduto in cucina, quando Giovanni Ciacci mentre passava ha inavvertitamente toccato il fondoschiena della coinquilina. Lui si è subito scusato, facendo sapere di non avere intenzioni strane. Lei ha inizialmente ironizzato, quando poi Ciacci ha proseguito: “Facciamo la violenza sessuale? Scusami ma mi ci è andata proprio la mano. Tuo marito tanto non penso sia geloso di me”.

Dopo queste parole Sara Manfuso ha risposto un “Simuliamo”, mentre i due hanno continuato a parlottare tra loro. Questo il famoso video incriminato e che tanto ha fatto discutere, da spaccare persino il web.

Ciacci: “Facciamo la violenza sessuale?”



Sara: “Sì dai, simuliamo”



Queste cose non si dicono nemmeno per scherzo, che schifo. #gfvip pic.twitter.com/vsecN74ULB — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 2, 2022

Proprio questo episodio sembra avere in realtà messo a disagio Sara Manfuso, la quale in puntata ha riportato a galla l’accaduto, attaccato Giovanni Ciacci e il Grande Fratello Vip. Lei ha raccontato di essersi sentita poco tutelata. Questo ha portato la vippona ad avere un forte scontro con il coinquilino, ma anche un battibecco con Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli. Entrambi hanno detto a Sara che avrebbe dovuto reagire alle parole di Ciacci, se si sentiva così offesa da lui. In studio si è creato davvero il caos, fino a che il conduttore non ha invitato la concorrente a lasciare lo studio.

Sara ha voluto raccontare il suo punto di vista su uno degli avvenimenti in Casa che più hanno fatto discutere i social… ne scaturisce un botta e risposta con Alfonso: le loro posizioni sono lontanissime. #GFVIP pic.twitter.com/1f46Sk2X0k — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 6, 2022

Dalla sua Giovanni Ciacci ha espresso il suo punto di vista particolarmente irritato e dispiaciuto per le parole di Sara. I toni si sono via via alzati sempre di più, tanto che, come dicevamo, poi Alfonso Signorini ha invitato Sara Manfuso a lasciare lo studio del Grande Fratello Vip. (CLICCA QUI PER IL VIDEO COMPLETO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.