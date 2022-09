1 Il brutto periodo di Luca Salatino del GF Vip 7

Oggi pomeriggio al GF Vip 7 Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino hanno aperto i propri cuori a vicenda. L’ex volto di Uomini e Donne, infatti, ha raccontato di aver sofferto di attacchi d’ansia e di aver pensato di compiere un gesto estremo. Questo il suo discorso che, in parte, si può recuperare anche nel video che vi lasciamo qui sotto:

[…] per esempio ansia, no? Cercare di respingerla e abbatterla è sbagliatissimo. Perché tu la alimenti. Devi accettarla. Anche perché è uno stato d’animo. Come la felicità, come il nervosismo, come la tristezza. Certo, sicuramente ti alimenta tante situazioni che non sono proprio il top, eh… Però è tosto… Io mi volevo suicidare. Mamma mia…

luca parla ad elenoire dell’ansia e di quando si voleva suicidare #gfvip pic.twitter.com/W42BLCIKk9 — giuseppe (@cmqgiu) September 22, 2022

A queste parole è seguito un attimo di silenzio da parte di Elenoire, la quale poi ha replicato: “Però non lo hai fatto…“, come fosse un sospiro di sollievo. Luca Salatino, però, come dicevamo non è il solo ad aver aperto il suo cuore. Anche la stessa Ferruzzi ha raccontato un episodio del suo passato. In questo caso si tratta della fine di un amore molto importante:

[…] veramente amata, lui sì. Però lui aveva l’esigenza… Io e lui comunque eravamo una famiglia. Perché eravamo io e lui. Però lui voleva un figlio, lo voleva. Ma lui non me l’ha mai detto. Io lo sapevo. Lo sentivo. E io per amore suo l’ho lasciato. Ma l’ho fatto per amore. Perché se io non glielo avessi permesso voleva dire che non lo amavo… E infatti poi lui si è messo con una donna e ha avuto una bambina. Io sono contenta. Però, io me lo sono dovuto strappare dal cuore lui. Sono stata malissimo per anni. Quando le persone le faccio entrare nel cuore è impossibile toglierle.

