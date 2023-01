NEWS

Debora Parigi | 26 Gennaio 2023

GF Vip 7

I litigi di Giovanni Ciacci dopo il Grande Fratello Vip

Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 7, la vita di Giovanni Ciacci è molto cambiata e ha avuto risvolti negativi. Tutto è avvenuto a causa del caso Bellavia che lo ha portato a finire a un televoto flash e ad essere eliminato. Il motivo di tutto questo furono alcune frasi dette nei confronti dell’ex coinquilino che aveva raccontato di soffrire di depressione.

Al settimanale Nuovo Ciacci ha ammesso di aver ricevuto poca solidarietà da parte di altri personaggi famosi. Ed è rimasto molto male per questo. Ha raccontato che gli unici che gli sono stati vicino in questo periodo sono stati Alfonso Signorini, Raimondo Todaro, Valeria Marini, Caterina Balivo e Manila Nazzaro. Ma la cosa sconvolgente è che a quanto pare c’è stato un allontanamento con Adriana Volpe.

Se ricordate, la Volpe andò al GF proprio per fare una sorpresa a Giovanni in veste di sua cara amica. Dopo il caso Bellavia, la stessa Adriana aveva criticato duramente le parole di Ciacci. Ecco che quindi a quanto pare i rapporti si sono distaccati. “Adriana era entrata nella Casa per farmi una sorpresa, poi ho saputo che si è scagliata contro di me riportando una frase che ho detto e che ripeterei. Continuo a pensare che Marco Bellavia fingesse”, ha raccontato l’ex vippone.

Ma non finisce qui, perché Giovanni Ciacci ha riferito di aver litigato con altre due donne a cui era molto legato. Stiamo parlando di Tina Cipollari e Antonella Mosetti. Ma per entrambe i dissapori sembra risalgano al passato. Riguardo la prima, l’opinionista di Uomini e donne esultò via social quando Giovanni fu eliminato. “Quando era sposata con Kikò eravamo amici, dopo il divorzio lei ha cambiato idea”, ha detto il noto costumista. “Non ho detto nulla per meritare la squalifica. Eravamo in cinque al televoto flash. Ma, con la campagna di odio che è stata fatta contro di me, sono stato eliminato proprio io. Sarà interessante scoprire chi c’era dietro a questo incitamento contro di me sui social network. Pubblicherò i nomi”.

Mentre sulla Mosetti, anche lei felice dell’aliminazione, Ciacci ha raccontato: “Ce l’ha con me perché anni fa le offrii una vacanza in un resort dove ho un negozio. Lei chiese soldi, cosa che non era prevista. Successivamente ha cercato lei ospitalità in un hotel di quella catena alberghiera ma gliel’hanno rifiutata. Penso che sia questo il motivo del suo risentimento”.