Vincenzo Chianese | 26 Gennaio 2023

Il primo compleanno del figlio di Gigi D’Alessio

Lo scorso anno come in molti ricorderanno è nato Francesco, quinto figlio di Gigi D’Alessio, nato dall’amore con la sua compagna Denise Esposito, di 26 anni più giovane di lui. La coppia ancora oggi è felice e innamorata e sebbene le malelingue del web abbiano ripetutamente attaccato il cantante partenopeo e la sua fidanzata, i due sembrerebbero essere più affiatati che mai. In queste ore nel mentre il piccolo Francesco ha festeggiato il suo primo compleanno, e per l’occasione non sono mancate grandi celebrazioni. Gigi e Denise hanno infatti organizzato una festa a tema in una bellissima location di Napoli, alla quale hanno partecipato parenti e amici.

A prendere parte ai festeggiamenti del piccolo Francesco è stato anche LDA, che non si è perso il compleanno di suo fratello. Il cantante come sappiamo tra pochi giorni salirà per la prima volta sul palco dell’Ariston, in occasione della nuova edizione del Festival di Sanremo. Il figlio di Gigi D’Alessio dunque dopo la fine dell’esperienza ad Amici di Maria De Filippi è pronto a conquistare il pubblico della kermesse musicale, e di certo non mancheranno le emozioni. Nel mentre proprio Gigi qualche giorno ha rivelato quale consiglio ha dato a Luca in occasione della partecipazione a Sanremo. Queste le dichiarazioni di D’Alessio:

“Gli ho detto ‘mi raccomando, non fare cavolate e stai sereno’. Lui mi continua a dire che sta in un cast stellare e forse non meritava di stare lì. Se sei lì evidentemente la canzone è piaciuta”.

Non resta dunque che fare tanti auguri al piccolo Francesco, quinto figlio di Gigi D’Alessio, e un enorme in bocca al lupo a LDA per il Festival di Sanremo.