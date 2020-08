L’esperto di stile dà spettacolo e fa il bagno di folla: Giovanni Ciacci a Positano in accappatoio. “Sono dovuti intervenire i carabinieri”, racconta lui.

Non è certo uno che si dispera, Giovanni Ciacci. Gettatosi alle spalle la mancata riconferma alla guida di Vite da Copertina su Tv8 (trasmissione assegnata ora a Rosanna Cancellieri), l’esperto di stile più famoso del piccolo schermo si è concesso un singolare bagno di folla a Positano.

La perla forse più suggestiva della costiera amalfitana era luogo deputato a un collegamento con gli studi di Ogni Mattina, il programma condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola in cui Ciacci dispensa ormai implacabili giudizi sul look delle star nelle sue severissime pagelle.

Per un imprevisto nella diretta, lo stylist si è ritrovato a passeggiare per le strade della città in accappatoio, attirando così ammiratori e curiosi affascinati dall’inimitabile pizzetto blu.

Giovanni Ciacci passeggia per le strade di Positano in accappatoio – Foto credits: Nicola Parente

“Abbiamo bloccato il traffico! – ha raccontato a Positano Notizie – Sono dovuti intervenire i carabinieri per sparpagliare la calca di gente affettuosa che voleva incontrarmi”.

Giovanni Ciacci ricorda la “vecchia” Positano, tra le Kessler e Zeffirelli

D’altro canto, in questi giorni caldi d’agosto, in molti si sono ritrovati a trascorrere le vacanze nella città un tempo meta di villeggiatura dei più grandi. Alcuni di questi, come il regista fiorentino Franco Zeffirelli, capitati anche sulla strada di Giovanni Ciacci.

“Di Positano ho ricordi bellissimi – ha proseguito – Ho conosciuto Nureyev, le Kessler, tantissimi esponenti del jet set, in questo posto da sogno”.

Mentre sognava così attorniato dalle stelle, si occupava di curare l’immagine di un’altra grande della nostra televisione: Valeria Marini.

Proprio insieme all’amica Ciacci è stato ospite di Zeffirelli presso la sontuosa Villa Tre Ville. Oggi quella casa ha subito una vistosa trasformazione, diventando un hotel stellato. Una volta era proprio lì che si riunivano artisti d’ogni generazione, invitati dal raffinato regista e immancabilmente fonti di chiacchiere e gossip.

“Ricordo chiaramente che un 15 agosto ci fu uno spettacolo pirotecnico con l’Aida in sottofondo… Ero con Valeria Marini, che naturalmente fu paparazzata e pubblicata sui migliori giornali di gossip”.

