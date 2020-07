1 Ogni Mattina: in un’intervista Adriana Volpe parla degli ascolti del programma di TV 8, poi la replica a Giancarlo Magalli

In queste ultime settimane si è parlato tantissimo dello scontro mediatico, ritornato a galla, che vede da ormai anni protagonisti l’una contro l’altro Adriana Volpe e Giancarlo Magalli. La conduttrice, dopo l’avventura al GF Vip 4 (interrotta a causa di un problema familiare), è stata arruolata da TV 8 per la conduzione di un programma tutto nuovo chiamato Ogni Mattina, accanto al collega e giornalista Alessio Viola.

Si è parlato spesso degli ascolti della trasmissione, che tanto hanno fatto discutere e sono stati tirati in ballo da Giancarlo Magalli nello scontro a distanza con Adriana Volpe. Cliccando qui il resoconto per intero della vicenda che ha tirato in ballo anche Marcello Cirillo e gli altri protagonisti del cast de I Fatti Vostri. Nell’ultimo numero di TV Sorrisi e Canzoni, l’ex gieffina è tornata sull’argomento legato appunto agli ascolti del programma. Non si è detta affatto preoccupata e ha sostenuto quanto preferisca puntare più sulla qualità che sulla quantità. Ma leggiamo le sue parole raccolte da Bitchy F:

“Se sono preoccupata per gli ascolti? Assolutamente no. Lavorare in una rete come TV 8, che vuole essere una voce libera e autorevole, ci rende diversi da tutti gli altri. Noi non puntiamo agli ascolti ma, appunto, a essere differenti. Sono fiera di lavorare in una rete come Tv8 che è libera da condizionamenti politici ed editoriali. Per molto tempo [in Rai, ndr] sono stata poco più di uno strumento, un volto che doveva dire delle cose così come erano scritte”.

Ha dichiarato Adriana Volpe. Dunque niente paura. La conduttrice si dice particolarmente serena. A tal proposito la rivista ha colto la palla al balzo per interpellarla sulla recente discussione avuta con Giancarlo Magalli. Ecco cos’ha detto:

“Giancarlo Magalli dovrebbe starsene in campagna e rilassarsi. Le sue parole non fanno altro che mostrare la sua bassezza umana. Sono il suo chiodo fisso, la sua è un’ossessione. Una mancanza di rispetto in particolare delle donne”.

Così Adriana Volpe spera di aver chiuso la questione legata a Giancarlo Magalli, che da ormai anni la vede protagonista con il conduttore. Intanto anche Maurizio Costanzo ha voluto dire la sua in merito agli ascolti di Ogni Mattina, parlando anche della presentatrice. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni…