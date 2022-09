Pamela Prati e Valeria Marini “si sono picchiate”: la rivelazione di Giovanni Ciacci (VIDEO)

Parlando con Sara Manfuso, al GF Vip 7 Giovanni Ciacci ha rivelato che in passato Pamela Prati e Valeria Marini si sono picchiate.

Le parole di Giovanni Ciacci sull’incontro tra Pamela Prati e Valeria Marini

Dentro la casa del GF Vip 7 è entrato, giovedì, Giovanni Ciacci. Esperto di moda e di stile, è anche una persona che sa tanti gossip, non a caso è stato spesso nei salotti televisivi, soprattutto in quelli di Barbara D’Urso. E così, con la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia, possiamo sicuramente scoprire degli aneddoti riguardanti alcuni vip. Il primo è su Pamela Prati e Valeria Marini.

Ciacci stava parlando con Sara Manfuso della Prati e quindi dell’idea che ha sempre avuto su di lei anche prima del caso di Mark Caltagirone. Nel raccontare il suo pensiero ha fatto una rivelazione in cui è coinvolta anche la Marini.

In pratica ha detto di aver conosciuto Pamela Prati quando collaborava con Valeria Marini. E la prima volta che l’ha conosciuta le due grandi showgirl si sono picchiate. Quindi da quella scena si è fatto un’idea della persona che aveva davanti. Ecco il video del suo racconto:

In pratica Giovanni Ciacci, con questa rivelazione fatta a Sara, ha raccontato che tipo di donna ha sempre visto. Mentre quella che è all’interno del reality è molto diversa e molto pacifista. Non si mette molto a discutere e cerca invece sempre di sedare i litigi e far ragionare, insomma molto zen.

