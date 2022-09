In diretta durante la quarta puntata del GF Vip 7, Giovanni Ciacci ha parlato della sua sieropositività e come l'ha affrontata

Le parole di Giovanni Ciacci sulla sieropositività

Questa sera durante la puntata del GF Vip 7 un momento importante è stato dedicato a Giovanni Ciacci. L’opinionista, esattamente come fatto prima del suo ingresso nella Casa, ha parlato della sua sieropositività. Chiamato in stanza led, Alfonso Signorini ha voluto affrontare l’argomento con il diretto interessato, il quale a proposito ci ha tenuto a fare un discorso:

“L’HIV non è sinonimo di morte, assolutamente. Con la sieropositività una volta si conviveva, adesso si vive. Questo va detto a voce alta. Perché sono stati fatti miracoli. Però Alfonso io mi raccomando a tutto il pubblico e a tutti i ragazzi, perché non è una malattia anzi la chiamiamo infezione, perché è questo e riguarda tutti e non solo gli omosessuali, donne, uomini… tutti. E se non curata può portare all’AIDS, dunque sono due cosa differenti. La cosa più importante è la prevenzione”, ha detto Giovanni Ciacci.

L'HIV riguarda tutti, la prevenzione resta fondamentale.

Nel corso degli ultimi anni nuove terapie hanno permesso alle persone che si sono ammalate di azzerare la loro carica virale, di non trasmettere il virus ad altri e di avere un'ottima qualità della vita. #GFVIP #StopStigma pic.twitter.com/jJgloQEkyV — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 29, 2022

A seguire Giovanni Ciacci ha proseguito: “La gente pensa che questa infezione si attacchi andando in bagno. Io ho vissuto la mia vita in due momenti, prima della tua intervista e dopo. A seguito di questo momento mi sono arrivati tanti messaggi, che facevo finta di non leggere anche se ci stavo male, mi scrivevano ‘untore’. Una parola di manzoniana memoria. Ma ti rendi conto la gravità e l’ignoranza. Io non sono untore, sono una persona che sta bene, si cura e può fare una vita normale, Alfonso”

Successivamente Giovanni Ciacci ha ricevuto una bellissima sorpresa da Adriana Volpe, come potete vedere dal video sotto, la quale ha regalato parole d’affetto e di stima al suo amico. Giovanni ha spiegato che spesso fa fatica a parlare della sua sieropositività, ma comunque ci sta provando in ogni modo.

Adriana infonde coraggio a Giovanni, in un momento per lui così delicato. #GFVIP pic.twitter.com/QfeQw717W6 — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 29, 2022

Lanciare messaggi su questo tema, poco affrontato attualmente, è molto importante.

