Tutti contro Marco Bellavia, il web lo difende a spada tratta

I concorrenti del GF Vip contro Marco Bellavia

In questi giorni i concorrenti del GF Vip 7 sembrano essere uniti contro Marco Bellavia. Il motivo? Non credere al suo interesse nei confronti di Pamela Prati. Lui, infatti, sta cercando di conquistare la nota showgirl, ma lei sta un po’ sulle sue. Oltre a questo, però, c’è anche chi lo attacca per le sue dichiarazioni riguardo alcune instabilità che ha. Instabilità che lo hanno portato anche a scoppiare in lacrime la notte appena trascorsa e anche questa mattina. Ed è proprio questo che porta gli altri vipponi a essere contro questa probabile relazione. Non essendo lui stabile, non pensano che sia adatto a una come Pamela che invece ha bisogno di uomo che le dia attenzioni.

Tra l’altro ci sono dei video in cui vediamo Marco che viene aggredito dagli altri quando racconta le sue fragilità. In uno di questi si vede Bellavia che dice di non essere al GF per giocare, ma per raccontare la sua storia. Charlie Gnocchi si arrabbia non credendo al fatto che non vuole giocare e poi alza la voce dicendogli di raccontarla allora questa sua storia.

io mi sento male per quest'uomo che racconta la sua depressione e quel cesso, perché va chiamato col suo nome, si permette di dire non siamo psicoanalisti vai in ospedale pic.twitter.com/RIHyzFOSYN — non sono valerio scanu (@namelessb1tch) September 29, 2022

Insomma, gran parte dei concorrenti del GF Vip 7 stanno praticamente “mangiando” Marco Bellavia, come ha detto Sonia Bruganelli. L’opinionista ha trovato irrispettoso che tutti stiano andando contro di lui, nonostante abbia mostrato le sue fragilità e le sue difficoltà.

Anche il web lo sta difendendo, infatti il suo nome è anche finito in tendenza e tutti ne parlano. Anche il pubblico ha la stessa opinione della Bruganelli. E non ha sopportato che i vipponi abbiano fatto il branco contro di lui.

Tra l’altro, come la stessa Giulia Salemi ha detto, “i concorrenti ancora non hanno capito che se vanno tutti contro uno, questo uno viene automaticamente difeso dal pubblico a casa”. Ed infatti anche in questo caso è successo proprio così.

