Abbracci rubati, grandi sorrisi e tante chiacchiere a pochi passi dal mare. Questi gli ingredienti del soggiorno napoletano di Giovanni Ciacci e un amico inaspettato, Mariano Catanzaro.

L’ex tronista, che si dice sia tra i personaggi al vaglio della produzione del prossimo Grande Fratello VIP, ha fatto compagnia allo stylist presso un hotel di lusso nella zona Santa Lucia a Napoli. E il tutto non poteva che finire nel mirino dei paparazzi, appostati davanti all’albergo in attesa che la “coppia” facesse capolino dal balcone della stanza.

Così è stato, e le foto di quell’incontro sono finite sulle pagine di Nuovo. Il settimanale ha quindi contattato Catanzaro per saperne di più della sua amicizia con Giovanni Ciacci.

L’ex tronista non ha timore nel definire il rapporto con lo stylist profondo e in costante evoluzione. Anzi, spingendosi oltre nel suo racconto spiega che si tratta di

“Un qualcosa che fa stare bene due persone e può assumere molteplici forme.

Di Giovanni mi ha colpito il fatto che abbia la mia stessa passione per il mare… Lui è come un arcobaleno. È come se fosse un bel libro che, leggendolo, incuriosisce sempre di più. Lo definirei un gigante buono, dotato di una sensibilità straordinaria”.