Chi è Giacomo Vescovo, postino di C’è Posta per Te? Età

Nicolò Figini | 3 Marzo 2024

Chi è Giovanni Vescovo, il nuovo postino di C’è Posta per Te nel 2023? Tutto su età, fidanzata e Instagram.

Chi è Giovanni Vescovo

Nome e Cognome: Giovanni Vescovo

Data di nascita: 10 maggio 1992

Luogo di nascita: Treviso

Età: 31 anni

Altezza: 1 metro e 85 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Toro

Professione: PR, personaggio televisivo

Fidanzata: è fidanzato con Giordana

Figli: non ha figli

Tatuaggi: ha alcuni tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @giovannivesovo

Giovanni Vescovo età e biografia

Andiamo a scoprire tutto quello che sappiamo su Giovanni Vescovo, il nuovo postino di C’è Posta per Te ed ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Nasce a Treviso il 10 maggio 1992, di conseguenza la sua età è di 31 anni. Ha un’altezza pari a 1 metro e 85 centimetri, ma non sappiamo nulla sul suo peso. Di chi è figlio? Non abbiamo idea di chi siano i genitori, ma ha rivelato di essere cresciuto con la madre:

“Sono da sempre stato un po’ nomade perché i miei genitori si sono separati quando ero piccolissimo. Sono cresciuto con mamma a Venezia, ma a 19 anni ero già autonomo economicamente e fuori di casa. Ho abitato a Roma, ad Arezzo e poi sono andato a Treviso per lavorare con papà“.

Ma andiamo a scoprire qualcosa di più sulla sua vita privata…

Vita privata: Giovanni Vescovo ha una fidanzata?

Cosa sappiamo della vita privata di Giovanni Vescovo, postino a C’è Posta per Te? In passato è stato associato a una frequentazione con l’ex tronista Federica Aversano. Tuttavia non ci sono prove del fatto che tutto ciò corrisponda alla realtà.

Pare che oggi abbia una fidanzata, la quale si chiamerebbe Giordana Giuliattini. Il suo profilo Instagram risulta privato, quindi non abbiamo molte altre informazioni in merito.

Dove seguire Giovanni di C’è Posta per Te: Instagram e social

Giovanni Vescovo, postino a C’è Posta per Te non sembra essere un ragazzo amante dei social. Non ha i profili più importanti, come per esempio Facebook, Twitter o TikTok.

Facendo una rapida ricerca sul web troviamo solamente l’account Instagram. Qui si trovano varie immagini e foto insieme agli amici e alla fidanzata. Purtroppo, però, lo ha reso privato.

Carriera

Giovanni Vescovo ha fatto diversi lavori nel corso del tempo. Ha lavorato come cameriere, magazziniere, commesso, modello e rappresentante di vini. Oggi aiuta anche il padre, il quale realizza capsule che coprono i tappi degli spumanti.

La carriera nel mondo dello spettacolo nasce quando prende parte a Uomini e Donne come corteggiatore durante il trono di Sonia Lorenzini. Ha anche studiato in un’accademia di cinema e teatro a Roma.

Dal 2023 lavora come postino a C’è Posta per Te accanto a Maria De Filippi. Ma entriamo più nel dettaglio del suo percorso lavorativo…

Uomini e Donne

Tra il 2016 e il 2017 Giovanni Vescovo ha preso parte a Uomini e Donne nei panni di corteggiatore. Durante un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni ha raccontato di questa esperienza:

“Il motivo per cui sono andato è proprio ciò che la trasmissione mi ha insegnato. Oggi viviamo l’amore troppo in fretta, senza sentire quella cosa magica che si chiama… desiderio. “Uomini e donne” è pensato proprio per garantire quella sensazione speciale. Sensazione che poi a volte può trasformarsi in amore“

Giovanni, oggi postino a C’è Posta per Te aveva partecipato al dating show come corteggiatore durante il trono di Sonia Lorenzini. Ma scopriamo qualcosa in più sul suo nuovo lavoro…

Giovanni Vescovo postino a C’è Posta per Te

A partire dal 2023 Giovanni Vescovo diventa un postino di C’è Posta per Te, aggiungendosi a quelli storici. Il suo compito è quello di recapitare la busta al destinatario, viaggiando per l’Italia intera.

Ma cosa succede se questa persona non apre la porta di casa? Ecco cos’ha raccontato:

“Mi armo di pazienza e aspetto. Poi citofono di nuovo e poi ancora, ma senza diventare troppo invadente. In fondo il mio compito è quello di consegnare un invito, non c’è alcun obbligo di raggiungere poi la trasmissione se la persona non se la sente“.

Giovanni ha anche rivelato di essersi commosso più di una volta durante l’edizione. Ha un cuore molto tenero e ha avuto il cuore a pezzi a causa di alcune storie di cui si è parlato nella trasmissione:

“Ultimamente mi sono commosso così tanto che mi sono dovuto calmare e riprendere per qualche minuto“.