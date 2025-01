Famosissima figlia d’arte, Anna Lou Castoldi ha le idee molto chiare nella sua vita. Scopriamo quindi qual è il suo lavoro, quali sono le sue passioni e le informazioni sulla sua vita privata, la biografia e la carriera.

Chi è Anna Lou Castoldi

Nome e cognome: Anna Lou Castoldi

Data di nascita: 20 giugno 2001

Luogo di nascita: Lugano (Svizzera)

Età: 23 anni

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: attrice e dj

Fidanzata: Anna Lou è fidanzata con Dora

Figli: Anna Lou non ha figli

Tatuaggi: Anna Lou ha tantissimi tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @sexydying

Profilo Twitter: @annacastoldi_

Anna Lou Castoldi età e biografia

Anna Lou Castoldi è sicuramente già molto famosa visto che è figlia e nipote d’arte. Quindi andiamo a conoscerla meglio attraverso la sua biografia. Anna Lou è nata a Lugano, in Svizzera, il 20 giugno 2001. Ha quindi 23 anni di età ed è del segno zodiacale dei Gemelli. Non conosciamo la sua altezza e il suo peso, mentre possiamo dirvi che ha moltissimi tatuaggi sul suo corpo e anche vari piercing.

Come detto, Anna Lou è figlia e nipote d’arte. I suoi genitori, infatti, sono Asia Argento e Morgan. I nonni, invece, sono Dario Argento, Daria Nicolodi, Luciana e Mario Castoldi.

Parlando degli studi, si è iscritta all’Accademia delle Belle Arti, dove studia Teorie e Tecniche dell’Audiovisivo, Regia o Scrittura Creativa

Vita privata

Anche se Anna Lou Castoldi è una ragazza che non ama le luci della ribalta, non tiene comunque nascosta totalmente la sua vita privata. E così possiamo dirvi che la figlia di Asia Argento e Morgan ha una fidanzata che si chiama Dora.

Come lei stessa ha raccontato a Verissimo, le due abitano insieme a Roma e sono molto felici. Hanno passioni e progetti in comune e vorrebbe davvero formare una famiglia e avere un figlio.

Dove seguire Anna Lou Castoldi: Instagram e social

Voleste seguire Anna Lou Castoldi sui social? Vi segnaliamo a questo punto il suo profilo Instagram che ha quasi 58 mila follower. Qui condivide tantissimi contenuti che riguardano le sue passioni, il suo lavoro e anche la vita privata.

Poi ha anche un profilo Twitter che però non è aggiornato.

Carriera

Che lavoro fa Anna Lou Castoldi. Per quanto riguarda la sua carriera non è una grande amante del mondo dello spettacolo, ma comunque ha varie esperienze da questo punto di vista.

Incompresa

Il suo esrodio lo ha fatto nel film Incompresa, diretto da sua mamma, quando aveva solo 13 anni.

Baby

Nel 2020 inoltre ha preso parte al cast della terza stagione di Baby, interpretando Aurora.

Ma nella sua vita ha fatto anche altri tipo di lavoro per mantenersi. Ha infatti dichiarato di aver lavorato come rider, ma anche come cameriera. Ha fatto inoltre il manovale, ha dipinto case e fatto traslochi.

Oggi Anna Lou Castoldi lavora come DJ.

Anna Lou Castoldi a Ballando con le stelle

Praticamente è stata l’ultima concorrente annonunciata e così Anna Lou Castoldi si trova nel cast di Ballando con le stelle 2024.

La figlia di Asia Argento e Morgan scenderà quindi in pista nel noto programma condotto da Milly Carlucci.

Vediamo quindi chi sono gli altri concorrenti oltre a lei…

Concorrenti e maestri di Ballando con le stelle 2024

Curiosi di scoprire tutti i concorrenti di Ballando con le stelle 2024? In totale sono 13 e ognuno ballerà con un ballerino o una ballerina professionista.

Alan Friedman e Giada Lini (ELIMINATI); Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti; Bianca Guaccero e Giovanni Pernice; Federica Nargi e Luca Favilla; Federica Pellegrini e Angelo Madonia (Lui escluso e al suo posto Samuel Peron poi infortunato e sostituito da Pasquale La Rocca); Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina (ELIMINATI); Furkan Palali ed Erica Martinelli (ELIMINATI); I Cugini di Campagna e Rebecca Gabrielli (ELIMINATI); Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli; Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen (ELIMINATI); Nina Zilli e Pasquale La Rocca (RITIRATI); Tommaso Marini e Sophia Berto; Sonia Bruganelli e Carlo Aloia (ELIMINATI)

I giudici di Ballando con le stelle 2024

Non ci sono cambiamenti tra i giudici di Ballando con le stelle 2024. Infatti abbiamo ancora una volta Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto.

Oltre a loro sono presenti anche Alberto Matano, Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira per l’assegnazione dei tesoretti.

Il percorso di Anna Lou a Ballando con le stelle

Anna Lou inizia il suo percorso a Ballando con le stelle il 28 settembre, cioè con la prima puntata. Lei ballerà in coppia con Nikita Perotti. È arrivata in finale ma non ha vinto.