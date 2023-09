NEWS

Nicolò Figini | 11 Settembre 2023

Grande Fratello

Il gesto del collega di Giselda Torresan

Questa sera nella prima puntata del Grande Fratello abbiamo fatto la conoscenza di alcuni concorrenti Nip e Vip. Tra questi, per esempio, Beatrice Luzzi e Alex Schwazer. Tra le persone non famose, invece, abbiamo visto Paolo Masella. Si tratta di un macellaio di 25 anni che vive a Roma. Ha affermato di voler prendere parte al reality, nonostante non ne abbia mai visto una puntata, perché desidera non fare lavorare più la madre. Successivamente è stato il turno di Giselda Torresan.

Si tratta di un’operaia veneta a cui piace andare a camminare in montagna e stare in mezzo alla natura. Non appena arrivata fuori dalla porta rossa ha ricevuto la sorpresa dei suoi colleghi. Peccato, però, che uno di loro ha fatto un gesto che inizialmente nessuno ha notato. Ma il web è molto attento ai dettagli e se ne è reso conto.

Nel video qui sotto, infatti, vediamo uno degli uomini in seconda fila mentre fa un gestaccio con la bocca. Non potendo scendere troppo nel dettaglio vi lasciamo trarre le vostre conclusioni.

NON CI CREDO

pic.twitter.com/SwkC9O7kLo — m 👹 vs uni (@itsmc17) September 11, 2023

