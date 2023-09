NEWS

Nicolò Figini | 11 Settembre 2023

Grande Fratello

Il concorrente del Grande Fratello tra il pubblico

Questa sera, lunedì 11 settembre 2023, ha avuto inizio l’edizione rinnovata del Grande Fratello. Il presentatore ha introdotto il primissimo concorrente, ovvero Paolo Masella.

Si tratta di un giovanissimo macellaio romano che ha rivelato di non possedere social e di non aver mai guardato una puntata del reality. Inoltre ha dichiarato di voler partecipare per vincere e non fare lavorare mai più la madre.

In seguito abbiamo visto anche Giselda Torresan, la chef Rosy Chin e l’attore Massimiliano Varrese. Vedremo con il passare dei giorni come se la caveranno e come impareranno a convivere. Il conduttore, poi, ha annunciato che tra il pubblico in studio si stava nascondendo un altro concorrente Nip.

Promette di diventare l'eroe della Casa… nel pubblico di #GF si nasconde un nuovo concorrente: Giuseppe Garibaldi! pic.twitter.com/wpOFfDvbq2 — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 11, 2023

Qui sopra potete vedere il video in cui viene presentato prima del suo ingresso nella Casa del Grande Fratello:

“Intanto vi dico che lui è un uomo. Vi dico che arriva dal profondo Sud. Lui è anche un bel tipo. Si considera un belloccio, sicuramente. Intanto mi sto avvicinando. Lui fa un mestiere particolare e soprattutto ha un nome molto, molto particolare. Eccolo qui”.

Il concorrente non famoso si chiama Giuseppe Garibaldi ed è apparso emozionato nel momento in cui ha raggiunto il centro dello studio del Grande Fratello con il conduttore. Voi che cosa ne pensate per ora? Fatecelo sapere con un commento.

