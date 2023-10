Spettacolo

Nicolò Figini | 2 Ottobre 2023

Grande Fratello

La storia d’amore di Giselda Torresan

Questa sera, dopo la storia di Rosy Chin e del rapporto con i genitori è stato il turno di Giselda Torresan. Proprio lei ha raccontato del suo primo e unico amore affermando che si è trattato di un periodo per lei abbastanza difficile. A un certo punto si è resa conto che non l’amava davvero. Inventava sempre delle scuse per non presentarsi a Natale o Capodanno:

“Ho avuto un moroso e non è andata. Camminavamo nelle nostre zone. Ora ha un’altra. Non mi amava anche se siamo stati insieme da cinque anni. Non mi ha trattato bene. Ho perso la testa, era un bel ragazzo, con gli cocchi azzurri. Io non ho mai avuto storie prima di lui.

Era l’amore della vita ma in realtà non lo era. Non si ricordava del mio compleanno. A Natale non si presentava… Inventava sempre scuse, si capiva che non mi amava. Continuavo perché ero innamorata. Io gli compravo tutto e c’era sempre la mamma in mezzo. Si vergognavano a dire che ero operaia”.

Giselda e l'amore… nella sua vita c'è stata una sola persona importante. Ma quella storia l'ha segnata nel profondo, facendole molto male. ❤️ #GrandeFratello pic.twitter.com/3Y9xe1JDY5 — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 2, 2023

Continuando con la sua storia, quindi, Giselda Torresan ha affermato di aver sofferto di depressione a causa di questa relazione. Era arrivata a pesare 47 chili e le persone vicine a lei le hanno suggerito di andare da uno psicologo:

Poi mi ha lasciato lui. Io sono andata in depressione, non mangiavo più. Pesavo 47 kg. Commentava le altre con me e io non mangiavo per essere bela per lui. ho pianto tanto, non avevo voglia di andare da nessuna parte, Stavo in camera da sola. Ora voglio rispetto. Quando ci sei dentro non ti rendi conto. Ora non ci penso più”.

Oggi Giselda Torresan sta molto meglio e si dichiara felice di essere una concorrente del Grande Fratello. Seguiteci per molte altre news. QUI il video.