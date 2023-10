Dopo lo scontro tra Anita Olivieri e Heidi Baci è arrivato il momento di raccontare in maniera più approfondita la storia di Rosy Chin. La chef di grande successo a Milano ha parlato della sua infanzia e del rapporto molto complicato con i genitori. Loro erano molto severi e lei si è sempre ribellata. Tutto cil ha causato dei fortissimi litigi.

Il suo primo matrimonio, ammette lei stessa, forse le è servito più che altro per uscire da quella casa che tanto la faceva sentire oppressa. Nel frattempo si è trovata a combattere anche un’altra battaglia, ovvero quello con il cibo. In passato “ero obesa” e aveva un rapporto poco sano con i pasti.

"Io mi sento sempre non adatta, non adeguata, a qualsiasi cosa. Non so mai se sono giusta, se vado bene…" "Io non so dove stare".



