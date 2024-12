Ieri sera ad arrivare a Che Tempo Che Fa è stato anche Giucas Casella. Il celebre illusionista tuttavia mentre stava facendo uno dei suoi trucchi di magia è caduto in diretta.

La caduta di Giucas Casella a Che Tempo Che Fa

Ieri sera sul Nove è andata in onda un’altra puntata di Che Tempo Che Fa. Anche questa settimana il programma condotto da Fazio Fazio ha trovato un ottimo riscontro da parte del pubblico, che da anni è appassionato alla trasmissione. Anche durante l’ultima diretta sono stati affrontati diversi temi, dai più seri, fino ad arrivare a momenti più leggeri che hanno fatto divertire i telespettatori. A essere protagonista di un simpatico momento è stata anche Valeria Marini, che ha recitato l’Infinito di Giacomo Leopardi, strappando un sorriso a tutti gli utenti del web. Ma non è finita qui.

Sempre nel corso della puntata, ad arrivare tra gli ospiti del Tavolo è stato Giucas Casella. Da anni ormai l’illusionista è nel cuore del grande pubblico e con la sua simpatia e i suoi modi di fare riesce sempre a far divertire tutti quanti. Ieri sera tuttavia è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha scatenato l’ilarità dei presenti in studio e dei social. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Mentre stava eseguendo uno dei suoi classici trucchi di magia, Giucas Casella è caduto in diretta a Che Tempo Che Fa. La scena naturalmente è immediatamente diventata virale sul web e ben presto il video del momento ha fatto il giro della rete. Per fortuna però l’illusionista sta bene e non ha subito alcun tipo di danno.

Non sono mancate le risate in studio per il piccolo incidente di Giucas, che si è prontamente rialzato in piedi, terminando così il suo trucco. Sui social intanto sono anche arrivati i commenti ironici degli utenti, che hanno assistito in diretta alla gaffe.