In seguito ad una brutta infezione contratta questa estate, Elton John sta convivendo con dei gravi problemi di vista, quasi del tutto persa per il momento.

Elton John ha ancora seri problemi di vista

Elton John ha rivelato, durante una performance di gala del suo nuovo musical Il Diavolo veste Prada, di essere fisicamente incapace di vedere lo spettacolo a causa di problemi persistenti alla vista.

Il cantautore, che ha scritto la musica per lo spettacolo, ha ringraziato suo marito David Furnish, definendolo il suo “punto di riferimento” e poi, come riporta CNN, ha continuato:

“Non sono riuscito a venire a molte delle anteprime perché, come sapete, ho perso la vista. Quindi per me è difficile vederlo. Ma adoro ascoltarlo e, ragazzi, stasera suonava davvero bene.”

Nel mese di settembre, John aveva rivelato che una grave infezione oculare contratta a luglio in Francia lo aveva reso cieco all’occhio destro e con una vista molto limitata all’occhio sinistro. Sui social aveva dichiarato:

“Sto guarendo, ma è un processo estremamente lento e ci vorrà del tempo prima che la vista ritorni nell’occhio colpito. Sono così grato all’eccellente team di medici e infermieri e alla mia famiglia, che mi hanno curato così bene nelle ultime settimane.“

La scorsa settimana, Elton John ha dichiarato a Good Morning America che i problemi alla vista stanno anche ritardando il suo prossimo album, che sta realizzando insieme al suo collaboratore di lunga data, Bernie Taupin.

Il Diavolo veste Prada ha appena debuttato nel West End di Londra, al Dominion Theatre. La performance di gala di domenica sera è stata organizzata per raccogliere fondi per l’Elton John Aids Foundation.

LEGGI ANCHE: Giucas Casella cade in diretta a Che Tempo Che Fa

Lo spettacolo, la cui storia nasce come un romanzo della scrittrice Lauren Weisberger e successivamente adattato per il cinema, racconta la storia di Andy, una giornalista ambiziosa che diventa assistente di una temuta e difficile editrice di una rivista di moda, Miranda Priestly.