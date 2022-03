L’eliminato del 3 marzo 2022 è Giucas Casella

Questa sera, 3 marzo 2022, ha avuto inizio una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6. Abbiamo assistito alla presentazione di Alfonso Signorini, il quale ha fatto vedere come prima cosa i concorrenti in nomination. Stiamo parlando di Miriana Trevisan, Antonio Medugno, Davide Silvestri e Giucas Casella. Il televoto è stato subito chiuso e la busta è arrivata in studio. Il conduttore, quindi, ha fatto piazzare i gieffini al centro del salotto. Miriana è stata la prima vippona salva.

In seguito, però, Alessandro ha avuto l’opportunità di incontrare di nuovo da Sophie. Dopo questo confronto, quindi, ce n’è stato un altro tra Lulù e Jessica. Le sorelle hanno avuto l’occasione di chiarire il loro rapporto. Si è passati, quindi, al litigio avvenuto in settimana tra Lucrezia e Barù a causa del bucato. Ecco ritornati a parlare dell’eliminazione. Il secondo gieffino a salvarsi è stato Antonio Medugno, il quale ha ringraziato tutti coloro che lo sostengono. Ma non finisce qui. A salvarsi anche Sophie Codegoni.

Signorini ha poi organizzato un’emozionante sorpresa per Manila, la quale ha ricevuto la sorpresa della sua amica e collega Valeria Graci. Arriviamo, finalmente, al momento del verdetto finale. Signorini ha chiamato in studio i due concorrenti rimasti, ricordando loro di prendere i biglietti di ritorno. Il pubblico ha deciso che a dover abbandonare per sempre la casa del Grande Fratello Vip è Giucas Casella. Tuttavia, poco dopo, ha scoperto di avere il biglietto di ritorno ed è potuto rientrare nella Casa! Anche pubblico e opinioniste si sono mostrati al settimo cielo.

Ma scopriamo subito le percentuali del televoto: Miriana (29%), Antonio (24%), Sophie (20%), Davide (14%) e Giucas (13%).

