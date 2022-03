Lucrezia Selassié, in diretta, ha lanciato forti accuse a Davide Silvestri in diretta

Davide e Lucrezia Selassié hanno avuto uno scontro infuocato in diretta

Nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip 6, in onda il 3 marzo 2022, abbiamo assistito a uno scontro tra Lucrezia Selassié e Davide Silvestri. Tra i due, infatti, c’era già stata qualche incomprensione a causa di una nomination fatta dalla Principessa. Alfonso, quindi, ha colto l’occasione per chiedere un parere all’attore:

Ci sono diverse cose che non mi tornano di Lulù. Dire vergognati a più persone.. L’hai detto ora a tua sorella… Dici che non parli alle spalle e poi parli alle spalle. Non ti fai mai un esame di coscienza. Lulù è maleducata… Vabbé, allora facciamo parlare la padrona di casa.

Lucrezia Selassié lo ha interrotto e gli ha parlato sopra, ma il gieffino ha continuato: “Io ti ho detto che sei una bugiarda. Lei vuole che gli altri…“. A questo punto la Princess lo ha accusato: “Ma se tu appena è arrivato Alex gli hai leccato il c**o. Ma non dire stron**te. Io mi sono sempre mostrata per quello che sono a differenza tua che sei un falso. E non puoi nemmeno permetterti di dire a una persona che è maleducata perché io non mi sarei mai permessa“. Signorini ha minacciato di bloccarla con il freeze e Davide ha proseguito:

Questa è Lulù, la persona che vuole rispetto dagli altri. Una persona che soffre per le parole che le vengono dette. E dovrebbe pensare bene a ciò che dice agli altri. Io sono quello che sono e tu quella che sei. Tu probabilmente devi ancora… Lulù soffre anche nei confronti di sua sorella. Io dico quello che vedo qua dentro.

Il discorso, perciò, si è chiuso con Lucrezia Selassié che ha affermato: “Talk to the hand. Alfonso, questa sono io. A differenza di Davide mi sono dimostrata come sono. Non sono come te che ti nascondi. Tu sei un falso che si nasconde dietro a Katia. Le leccavi il c**o tutto il giorno. Non ti rispondo più, addio. Bye“. (QUI per il video). Continuate a seguirci per altre news.

