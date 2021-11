1 Quando Giucas Casella ipnotizzò Orietta Berti

Giucas Casella è famoso per i suoi trucchi di magia e nelle varie trasmissioni a cui ha preso parte (Grande Fratello Vip compreso per parlare di oggi) ha sempre messo in mostra le sue abilità. Ma ricordate quando ipnotizzò Orietta Berti? Facciamo un passo indietro e torniamo alla puntata del 1994, edizione condotta da Mara Venier.

Durante quella puntata tra gli ospiti vediamo proprio Orietta Berti e Giucas Casella. L’obbiettivo dell’illusionista stavolta era piuttosto importante: far diventare la cantante e amica una bambola robotica. A quanto pare l’esperimento, come vediamo da queste immagini tratte dagli archivi Rai, sembra essere riuscito. Ma vediamo insieme quanto successo dal video riproposto anche in una delle tante puntate di Techetechete’.

Nella trasmissione che va ancora in onda oggi su Rai 1 vengono spesso riproposti momenti della storia recente della rete di Viale Mazzini. E non solo, perché spesso ci ritroviamo anche a ricordare videoframmenti del passato. Ed eccoci proiettati nel 1994 in una delle tante puntate di Domenica In con la presenza di Giucas Casella e Orietta Berti…

L’atmosfera, come possiamo ben vedere, si è fatta via via interessante quando Orietta Berti ha risposto ai segnali di Giucas Casella, prendendo le sembianze della bambola che aveva tra le mani. La cantante, infatti, ha iniziato a muoversi e assumere gli stessi atteggiamenti del giocattolo, come su richiesta del mago. Si è tolta le scarpe, ha iniziato a gattonare e strisciare sul pavimento.

E voi ricordavate questa ipnosi di Giucas Casella? Orietta Berti senza dubbio. La loro grande amicizia va avanti da moltissimi anni. Date le parole utilizzate da Giucas e la presenza dell’illusionista al GF Vip, ha voluto mandargli un messaggio…