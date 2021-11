1 GF Vip: Giulia Cavaglià commenta il mancato ingresso

Tanti gossip a riguardo sui prossimi nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip. Dopo l’ingresso di Patrizia Pellegrino e Maria Monsè, si attendeva anche l’arrivo di Giulia Cavaglià e Giulio Raselli, entrambi conosciuti grazie a Uomini e Donne. A quanto pare, però, qualcosa dev’essere cambiato all’ultimo minuto.

In base alle indiscrezioni, riportate anche da Biccy, Giulio Raselli e Giulia Cavaglià sono stati messi in quarantena insieme alle due new entry del GF Vip ma, nel momento in cui gli autori hanno fatto selezionato chi far entrare nella Casa, loro sono slittati. Non è escluso possano entrare nelle prossime settimane, come già annunciato da Alfonso Signorini. Il conduttore ha fatto sapere, infatti, che lunedì 29 sono previste altre forze fresche.

Ma torniamo a Giulia Cavaglià. L’ex tronista di Uomini e Donne nelle scorse ore ha deciso di rompere il silenzio e realizzato un video tra le storie di Instagram, dove ha raccontato la sua verità. Ecco le sue parole:

“Eccomi qua. Scusate l’assenza di questi giorni, ma sono stati giorni un po’ difficili ed ho avuto bisogno di tempo per somatizzare tutto ciò che è successo. Chi mi segue lo sa, soprattutto le ragazze, che mi seguono maggiormente, io uso Instagram solo per condividere le mie passioni, che poi sono diventate le passioni della mia community, nostre passioni”, ha spiegato Giulia Cavaglià. “Io non ho mai utilizzato il profilo per creare gossip di qualsiasi genere, non mi piace, non mi appartiene e non è nel mio stile. E non inizierò oggi a farlo anche perché neanche io so realmente come sono andate realmente le cose e non ho mai parlato per ipotesi finché non ho delle risposte e questo è quello che ad oggi posso dire. Certo è che mi aspettavo di essere trattata in altro modo ma proprio a livello umano ma chi se ne frega… parliamo di altro!“.

