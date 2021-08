1 Giulia De Lellis e il fidanzato Carlo Beretta

Carlo Beretta, il fidanzato di Giulia De Lellis, è stato di recente protagonista di un divertente scambio di persona sul web. Nella foto, infatti, abbiamo visto lui e la dolce metà scambiarsi un bacio, ma in molti hanno notato una somiglianza incredibile con Francesco Oppini. Ovviamente non era davvero l’ex gieffino, ma questo evento ha divertito tutti. L’influencer, infatti, non tradirebbe il compagno anche perché tra i due c’è un grandissimo amore.

Si può vedere quotidianamente nelle sue Stories su Instagram, ma non solo. In queste ultime ore ha risposto a delle domande dei fan. Una tra queste chiedeva come andasse la convivenza. La sua risposta è stata: “Ma io e lui viviamo insieme dal giorno 0! Non riesce a staccarsi da me“. Una replica molto carina. Ma non è tutto. Infatti ha anche dato delle risposte ai fan che si lamentano degli ex o degli ex degli attuali fidanzati. Qualcuno, per esempio, le ha domandato: “Ho scoperto che il mio ragazzo ha il numero dell’ex. Che faccio?“:

Pensa che ha anche dei ricordi che non potrai vedere con questa… Ah, e delle foto, sicuro, da qualche parte… Per non parlare dei loro vecchi discorsi che non potrai ovviamente mai sapere. In sintesi e di base, il tuo ragazzo ha un passato! E pure tu. Quindi? Vivi oggi, ora che sta con te.

Una risposta molto saggia e matura quella di Giulia De Lellis. Un altro utente ha poi chiesto come fare a scoprire se il proprio partner sta mentendo: “O lo becchi perché hai cu*o o perché è stupido! Fidati, però, anche delle tue sensazioni“. Infine, l’ultima richiesta di opinione recita: “Lui viene con me e poi scopro che ritorna anche con la sua ex… Consigli?“. La risposta dell’influencer è molto semplice e concisa: “Scappa. Ma con serenità, pure“.

Insomma, ha fatto una bella chiacchierata con i propri follower. Rivediamo, ora, le sue dichiarazioni sull’inizio della storia con Carlo…