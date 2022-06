1 La gaffe di Giulia De Lellis sul Bosforo

Esperta in moda e bellezza, su altri argomenti invece Giulia De Lellis si rende spesso protagonista di gaffe anche abbastanza gravi. Una è avvenuta ieri quando ha caricato alcune storie sul suo profilo Instagram riguardanti il viaggio che sta facendo. Sì, la gaffe riguarda la geografia e questo si studia alle elimentari.

L’infleuncer diventata famosissima dopo essere stata corteggiatrice (e scelta) a Uomini e donne si sta godendo una vacanza in Turchia col suo fidanzato. E ha scelto di rendere partecipi anche i suoi follower. Ma non solo, ha voluto dare alcune informazioni su questa nazione che stanno visitando. Informazioni, purtroppo, errate.

Nella giornata dal 2 giugno Giulia De Lellis e il fidanzato hanno attraversato il Bosforo in barca. Ecco che quindi l’influencer ha voluto dare alcune informazioni su di esso. Ma ha fatto un errore grave: lo ha chiamato fiume. Questo ciò che ha scritto nelle sue storie:

“Oggi vi portiamo un po’ con noi! Non so se lo sapete, ma Istanbul è la città più grande della Turchia, fa circa 20 milioni di abitanti ed è divisa in due parti: quella europea e quella asiatica perché c’è un fiume in mezzo che divide i due continenti. Il fiume che divide le due parti si chiama Bosforo. Ed è quello che abbiamo attraversato ieri in barca, pieno di delfini e super trafficato. Circa 5 milioni di persone attraversano ogni giorno il fiume per andare a lavorare da una parte all’altra”.

la De Lellis e il famoso fiume Bosforo che divide la parte asiatica della Turchia da quella europea pic.twitter.com/2wnRucT6mT — BAYAN Sofia 🐧 {casa KÜN 🏡} (@theweirdSofi) June 3, 2022

No, il Bosforo non è un fiume. Anche perché sarebbe molto improbabile trovare i delfini in un fiume. Il Bosforo, infatti, è uno stretto canale naturale che mette in comunicazione il Mar Nero col Mar di Marmara (che è a sua volta è collegato al Mar Mediterraneo a Sud tramite lo stretto dei Dardanelli). I due stretti segnano il confine meridionale tra il continente europeo e quello asiatico.

Intanto Giulia De Lellis qualche giorno fa è finita in ospedale. Ecco cosa le è successo…