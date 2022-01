Giulia De Lellis a tinte h0t: in topless per il suo compleanno

Giulia De Lellis in topless

Oggi Giulia De Lellis festeggia il suo 26esimo compleanno. A differenza di altre volte, però, dovrà trascorrere questa speciale giornata in isolamento, poiché di recente è risultata positiva al Covid. Nonostante tutto, però, per l’influencer ha deciso di non perdersi d’animo. Ha mostrato per esempio di aver fatto delle videochiamate con la famiglia e le sue nipotine e di aver ricevuto delle torte, così come tanti regali.

Su Instagram oltre a manifestare la gioia per questo giorno, Giulia De Lellis si è mostrata particolarmente sexy (QUI LE FOTO), mostrandosi in topless e con un sorriso abbagliante, splendente. Le foto a tinte hot sono state accompagnate da tre scatti e una didascalia. Ecco cosa ha scritto sui social:

“Accolgo i miei 26 anni. Danzando esattamente così. Con il miglior sorriso che io possa avere! A braccia aperte… Senza armi, senza difese perché non ne ho più bisogno. La base è quasi solida! Chiusa in casa sola ma circondata d’amore come non mai”. Nel post scritto da Giulia De Lellis si legge ancora: “Grata alla vita per avermi guidata fin qui, e a me stessa soprattutto, per non aver mai perso la strada. Forse ogni tanto, ma è stato bellissimo poi ritrovarla”.

E per concludere Giulia De Lellis ha voluto esprimere ancora tutta la sua gratitudine nei confronti di tutti coloro che ha incrociato nel suo cammino: “Grazie per il pensiero di ognuno di voi, il bene che ho percepito è stato davvero tanto. Grazie a chi c’era, è stato bello… Grazie a chi c’è sempre stato. Chi c’è e chi ci sarà…

Con amore, G.”.

Con queste belle parole Giulia De Lellis ha voluto accogliere i suoi primi 26 anni, ringraziando poi tutti coloro che hanno speso del tempo con lei in passato e nel presente.

Noi di Novella2000.it ci uniamo ai tanti messaggi d’affetto nei confronti dell’influencer romana: Buon compleanno, Giulia!

