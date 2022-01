1 A Verissimo Iannone parla delle ex

Questo pomeriggio a Verissimo sono tanti gli ospiti che hanno avuto modo di raccontare le proprie storie nel salotto di Silvia Toffanin. Tra loro non possiamo non citare Andrea Iannone, reduce dall’esperienza di Ballando con le Stelle (insieme all’insegnante Lucrezia Lando). Il campione di Moto GP ha affrontato diversi argomenti. Dei tanti temi di cui si è parlato in puntata, la conduttrice ha voluto affrontare quella che è la vita privata del motociclista.

Andrea Iannone ha avuto due storie molto importanti con Giulia De Lellis e Belen Rodriguez. Oggi a Verissimo ha rivelato in che rapporti è oggi con entrambe, partendo proprio dall’influencer romana: “Giulia mi ha vissuto quando è successa la catastrofe per me (la squalifica ndr), avevo la testa altrove, poi non ci siamo più visti e l’amore è svanito. Con lei ho buonissimi rapporti, ci sentiamo spesso e le voglio bene, fa tanto ridere lei. Mi ha dimostrato di esserci in qualsiasi momento ne avessi bisogno”.

Dunque ancora oggi il legame con Giulia De Lellis può definirsi più che buono. Anche l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, in effetti, non ha mancato occasione di mostrargli vicinanza anche dopo la fine della relazione. E con Belen Rodriguez invece? Ecco cosa ha detto a tal proposito Andrea Iannone: “Stesso discorso anche per Belen che ci è sempre stata. Voglio molto bene anche a lei. Con Belen ho avuto sempre un ottimo dialogo che è stata la nostra forza. Penso di aver portato dell’amore e del bene nella sua vita. Sono arrivato in un momento molto complesso per lei: si stava separando e il suo matrimonio era finito. L’ho sempre vista soffrire tanto per questo fallimento”.

Ma oggi Andrea Iannone è o meno innamorato? Dopo al fine delle relazioni citate sono stati tanti gossip sul suo conto, ma il centauro ha spiegato come attualmente, in realtà, non ci sia nessuno nella sua vita: “L’amore è un foglio bianco da compilare. Al momento non sono innamorato, ma sto bene così. Vediamo. Nella mia vita ho avuto solo 3 fidanzate ufficiali. La prima a 18 anni, si chiamava Claudia, poi ho avuto la storia con Belen e poi con Giulia e nulla di che per cui valesse la pena. Entrambe hanno parlato di figli? Però poi è andata com’è andata”.

Oltre alla sfera sentimentale si è parlato anche di quella professionale. Andrea Iannone ha commentato la sua squalifica per doping…