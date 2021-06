1 Il post di Giulia De Lellis

È un periodo di grandi soddisfazioni questo per Giulia De Lellis. Come sappiamo infatti l’amata influencer qualche giorno fa ha debuttato come conduttrice di Love Island Italia, in onda dal lunedì al venerdì su Discovery Plus e Real Time. Il programma ha già conquistato il cuore del pubblico e sta ottenendo un ottimo successo, segno dunque che la scelta di puntare sulla De Lellis è stata più che giusta. Nel mentre nelle prossime settimane potrebbero arrivare per Giulia nuove e importanti novità, che certamente l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne condividerà con tutto il suo pubblico.

Qualche ora fa intanto Giulia De Lellis ha pubblicato sui social un suo vecchio scatto che non è passato inosservato e che sta già facendo discutere il web. Come è noto sono partiti ufficialmente gli Esami di Maturità per tutti i liceali, traguardo atteso con grande emozione da tutti gli studenti. Per questo motivo Giulia ha deciso di fare un in bocca al lupo a tutti i maturandi, condividendo una vecchia foto risalente alla sua notte prima degli esami, quando dunque frequentava ancora il liceo. Queste le dichiarazioni dell’influencer e l’immagine che ha attirato l’attenzione degli follower:

“Questa era la mia notte prima degli esami. Ve ne auguro una così, indimenticabile, con le persone più care. Buona fortuna piccoli miei, quasi grandi”.

La vecchia foto di Giulia De Lellis che risale ai tempi di liceo ha emozionato il web e noi di Novella 2000 ci uniamo all’influencer nel fare un grande in bocca al lupo a tutti i maturandi. Nel mentre qualche giorno fa l’ex corteggiatrice ha raccontato un episodio che ha fatto divertire i follower e non solo. Rivediamo di cosa si tratta.