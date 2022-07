Sono ormai trascorsi due anni da quando Giulia De Lellis ha ufficializzato la storia con Carlo Beretta. Ancora oggi tra i due tutto prosegue a gonfie vele, ed entrambi sembrerebbero essere più complici e innamorati che mai. Da tempo nel mentre i fan sperano che l’influencer e il suo compagno compiano il grande passo, e solo di recente l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è espressa sull’argomento matrimonio, facendo una rivelazione inedita:

“Sono molto preoccupata perché ieri Carlo si è stra emozionato a questo matrimonio e ha iniziato a fare dei discorsi strani onestamente, non volevo che lui come posso dire… diciamo che questo matrimonio gli ha fatto venire delle voglie particolari, ecco. Però tra i due quella meno propensa in questo momento sono io, perché prima dobbiamo sistemare le cose della casa. Ho cercato di fargli capire che ci sono cose. Meno male che non ho preso il bouquet anche se Carlo sperava che mi cadesse proprio in testa. Invece io proprio no… anzi l’ha preso Ludovica quindi come ben sa, ha un anno di tempo. E ti sei salvato anche a sto giro eh? Per fortuna mia, direi…visto che lui è quello più…ecco…”.