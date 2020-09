1 GF Vip 2: dopo tanto tempo Giulia De Lellis incontra l’amica storica Ivana Mrazova, conosciuta nel reality. Le foto

Il GF Vip 2 resterà senza alcun dubbio una delle edizioni più memorabili e amate dai telespettatori. All’interno del reality, tra le concorrenti, abbiamo avuto modo di conoscere, in chiave diversa, Giulia De Lellis e Ivana Mrazova. L’influencer e la modella, con il passare delle settimane, hanno approfondito la loro conoscenza, fino a diventare grandi amiche.

Appena possibile, infatti, le due non mancano occasione per incontrarsi e trascorrere del tempo insieme. Data l’emergenza Covid-19, di recente è stato impossibile spostarsi, ma adesso con le dovute precauzioni Giulia e Ivana hanno deciso di rivedersi. Così la bella romana in queste ore ha incontrato l’amica storica. Questo permetterà alla De Lellis di staccare un po’ la spina dalle varie critiche ricevute dopo il Red carpet di Venezia e aver modo di confrontarsi con la confidente riguardo il periodo altalenante con Andrea Damante.

Così ha organizzato questa mini reunion che hanno voluto testimoniare sui propri account di Instagram. Giulia De Lellis, come vedete in queste foto, si mostra proprio accanto alla fidanzata di Luca Onestini (anche lui del cast del GF Vip 2), Ivana Mrazova.

Instagram Stories – Giulia De Lellis e Ivana Mrazova

Giulia De Lellis e Ivana Mrazova sono apparse su Instagram più complici e unite che mai. Sintomo, senza dubbio, di quanto la loro amicizia sia speciale e vera nonostante non riescano a vedersi spesso per motivi lavorativi. Chissà se ora ci regaleranno altri momenti insieme sui social.

Intanto in queste ultime ore è stata diffusa un’intervista rilasciata da Andrea Damante durante il Festival di Venezia…