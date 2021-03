Ore intense le ultime per Giulia De Lellis. Inaspettatamente infatti sul web è sbucato un vecchio filmato di un’intervista a Pomeriggio Cinque dell’influencer, risalente all’incirca a 4 anni fa, durante il quale si sente l’ex corteggiatrice dire la sua in merito alle donne curvy. Le sue forti dichiarazioni già all’epoca avevano scatenato il web e la De Lellis si trovò costretta ad intervenire, facendo così le sue scuse pubbliche. Adesso che il filmato sta nuovamente facendo il giro del web, numerosi utenti hanno minacciato e offeso pesantemente Giulia, che a quel punto è dovuta necessariamente tornare sulla faccenda.

Così Giulia De Lellis, che a breve uscirà col suo primo film, con un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha detto nuovamente sulla sua, e dopo aver iniziato la clip leggendo alcune delle fortissime minacce ricevute, ha aggiunto:

“Tutti questi commenti per un video di 4/5 anni fa che curiosamente è risbucato di recente un po’ ovunque. Non parlo a tutti perché in molti mi conoscono e hanno compreso la cosa. Molti altri invece vedo che stanno facendo fatica. Io non sono abituata ad alimentare l’odio, anzi spesso lo soffoco, aspetto che si spenga da solo. Però lo sapete, io sono abituata a dire sempre la mia, in maniera molto diretta, soprattutto mettendoci la faccia. Indubbiamente sono stata indelicata, ho usato parole sbagliatissime, forse per la giovane età sono stata avventata. Chiedo scusa per questo. Avevo già chiesto scusa ai tempi, ci sono anche dei video, però quelli non sono usciti. Rivedendomi in quel video ho capito che è cambiato tutto, è cambiato il mondo, il modo di pensare, di parlare, ma soprattutto sono cambiata anche io. Ragazzi, avevo 20 anni”.