1 Tutto sul film di Giulia De Lellis

Sono ormai settimane che si parla del primo progetto cinematografico di Giulia De Lellis! Ebbene sì, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne per la prima volta apparirà in un film, dal titolo Genitori vs Influencer. Ma cosa sappiamo fino ad ora di questo lavoro? Scopriamolo insieme. La pellicola è diretta da Michela Andreozzi, ed è stata scritta da quest’ultima insieme a Fabio Bonifacci. Il film narra la storia di un padre single e sua figlia in piena età adolescenziale, e la De Lellis interpreterà niente meno che sé stessa! Oltre a Giulia a far parte del cast ci sono nomi del calibro di Fabio Volo, Ginevra Francesconi, Nino Frassica, Paola Minaccioni, Massimiliano Vado e la stessa Andreozzi.

Ma quando uscirà il film con Giulia De Lellis e dove sarà possibile vederlo? Adesso finalmente, dopo settimane di dubbi, arriva l’ufficialità. Genitori vs Influencer esce domenica 4 aprile (nel giorno di Pasqua) su Sky Cinema e in streaming su NOW TV. A causa della pandemia infatti le sale cinema sono ancora chiuse e per questo motivo è stato scelto di distribuire il film su Sky. In merio a questa decisione, come riporta Isa&Chia, la regista Michela Andreozzi ha affermato:

“Con le sale cinema ancora chiuse sono grata dell’opportunità che offre Sky di portare il cinema nelle case di tutti. Sono felice di poter offrire alle famiglie un piccolo momento di svago stando seduti sul proprio divano. Genitori VS Influencer è la mia commedia più family, quindi in qualche modo anche la più adatta ad essere vista da genitori e figli insieme. Voglio considerare questo film come il mio regalo di Pasqua per tutto il pubblico che ama il cinema”.

Non resta che attendere dunque il 4 aprile per l’uscita del primo film di Giulia De Lellis, certi che senza dubbio l’influencer ci stupirà. A lei e a tutto il cast un enorme in bocca al lupo.