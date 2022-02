1 Ultima Fermata, Giulia De Lellis alla conduzione?

Giulia De Lellis è partita da Uomini e Donne, per poi passare al Grande Fratello Vip diventando un’influencer molto amata dal pubblico. Nel 2021 il debutto alla conduzione della trasmissione di Real Time Live Island Italia. Anche in questo caso ha riscosso un grande successo e adesso sembrerebbe che all’orizzonte si prospetti una nuova esperienza lavorativa.

Secondo quanto riporta il settimanale NuovoTV, come fa sapere anche Il Fatto Quotidiano, l’influencer potrebbe presentare il nuovo show Ultima Fermata. Del prodotto se ne era già parlato l’estate scorsa quando però l’accordo tra la Fascino e Banijay era saltato. Tuttavia anche nel 2016 e nel 2018 hanno provato ha portare alla luce questo nuovo format, ma senza successo. Per la conduzione all’epoca si pensava a Stefano De Martino.

Pare, però, che questa versione non avrà una persona fisica presente, ma una voce narrante e questa potrebbe essere quella di Giulia De Lellis. al momento nessuno ha confermato o smentito la notizia. Vedremo cosa succederà in futuro. Nel frattempo i casting rimangono aperti. Questo ciò che si legge sul sito WittyTV: “Sta per partire un nuovo programma. Sei separato in casa e pensi che il vostro rapporto meriti un’ultima possibilità? Contatta la redazione di Ultima fermata al numero 06. 21118920 o iscriviti ai casting su www.wittytv.it.

Sul canale YouTube di Mediaset Infinity, invece, troviamo il promo di Ultima Fermata e scopriamo qualcosa in più sul programma: “Qualcuno ha detto che la linea ferroviaria rappresenta la vita di coppia: si è insieme sullo stesso binario verso un’unica destinazione, ma a volte è necessaria un’ultima fermata per decidere se proseguire insieme o se lasciare quel binario per sempre. Se il tuo rapporto di coppia è in crisi scrivi o chiama ‘Ultima fermata’“.

