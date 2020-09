1 Su Instagram Giulia De Lellis replica alle critiche post-Venezia e ad un vecchio video di una sua ospitata da Barbara d’Urso, rispuntato fuori

Giulia De Lellis è stata una delle assolute protagoniste sul red carpet al Festival del Cinema di Venezia. L’influencer, però, così come Beatrice Valli per aver condiviso un meme su Nunzia De Girolamo, è finita al centro di una polemica. Ma cosa è successo?

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è presentata alla manifestazione con l’acne, problema di cui ha sempre parlato sui suoi social. Ultimamente proprio Giulia aveva deciso di mostrarsi sul suo profilo senza trucco, mandando così un forte messaggio d’incoraggiamento ai suoi follower.

A Venezia, nonostante l’acne, Giulia De Lellis ha deciso di presenziare comunque e ha pensato di farlo, come vedremo in seguito, per spronare i suoi fan a non vergognarsi delle imperfezioni. Da qui si è parlato di skin e body positivity e molti suoi ammiratori l’hanno elogiata per questo.

Peccato però che a discapito di Giulia De Lellis sia spuntato fuori un vecchio video di una sua ospitata da Barbara d’Urso. Qui l’influencer difendeva il suo fidanzato a seguito di alcune dichiarazioni sulle ragazze curvy. Il pensiero di Giulia, in quell’occasione, fece piuttosto discutere…

ragazzi ma è seria pic.twitter.com/YubVMSjaa2 — bangtan’s personal clown⁷🤡 (@yoilikefood) September 5, 2020

Visto quanto emerso la fidanzata di Andrea Damante, con il quale sta vivendo un periodo di crisi, ha deciso di replicare alle critiche post Venezia. Andiamo dunque a leggere la posizione di Giulia De Lellis sulla faccenda…