1 L’anello di Giulia De Lellis

Sono ormai mesi che Giulia De Lellis ha dato ufficialmente il via alla sua relazione con Carlo Beretta. Nonostante le previsioni, tutto sembrerebbe procedere a meraviglia tra i due, che si mostrano sui social felici ed innamorati. Solo qualche settimana fa proprio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha festeggiato il suo 25esimo compleanno, e l’imprenditore ha dunque organizzato una bellissima sorpresa per la sua fidanzata, che ha emozionato il web. Adesso come se non bastasse Beretta in occasione di San Valentino ha deciso di stupire ancora una volta la De Lellis. Ma vediamo cosa è accaduto.

Proprio perla feste degli innamorati, Giulia De Lellis e Carlo Beretta si sono concessi un pranzo insieme al ristorante, che naturalmente è stato documentato sui social. Per di più l’imprenditore ha regalato all’influencer un meraviglioso anello, che prontamente la De Lellis ha condiviso su Instagram. A quel punto proprio l’ex corteggiatrice ha fatto dell’ironia, affermando:

“Ho detto sì”.

Naturalmente a quel punto il web e i fan di Giulia De Lellis sono letteralmente entrati in subbuglio, e in molti hanno dunque ipotizzato che Carlo Beretta avesse fatto una proposta di matrimonio all’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi. Tuttavia le cose non stanno così. L’imprenditore ha infatti voluto fare solo un semplice regalo alla sua fidanzata, e l’anello non rappresenta quello che i social hanno ipotizzato. Che presto però Carlo decida di stupire tutti? Non resta che attendere per scoprirlo.