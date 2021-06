1 La gelosia di Giulia De Lellis

Questo pomeriggio Giulia De Lellis ha raccontato cosa le è successo durante la giornata, come fa quotidianamente con i suoi fan. In pausa dalle riprese di Love Island l’influencer ha rivelato che ha fatto una figuraccia a seguito di una scenata di gelosia nei confronti del suo fidanzato Carlo Gussalli Beretta.

Stando a quanto da lei raccontato la sua dolce metà, che si trova in Italia, ha trascorso la giornata in barca insieme ai suoi amici. La De Lellis sapeva il gruppo di persone che Carlo avrebbe raggiunto, ma una storia Instagram di un loro amico (in compagnia di una bella ragazza che non era nel gruppo citato) ha scatenato in lei della gelosia non indifferente. Ma c’è un ma e a narrare come sono andate le cose è stata proprio Giulia De Lellis:

“Faccio un passo indietro. Sorelle stalker dovete sapere che ho appena fatto una figura indescrivibile. Praticamente ci ho messo 10 ore per fare queste storie perché continuavo a fare chiamate su chiamate e cose. Oggi il mio fidanzato è uscito in barca con degli amici. Lui non sa di questa figuraccia, o meglio, lo scoprirà tra 3, 2, 1”.

Ha esordito Giulia De Lellis, andando poi a fondo alla questione:

“Lui è uscito in barca con i suoi amici e mi ha fatto una lista di persone presenti. Perfetto. Ad un certo punto vedo un suo amico, nostro amico. Io ero convinta fosse lì anche lui. Questo nostro amico ha messo una storia con una bella ragazza e si vedevano lì. La ragazza in questione non era nella lista degli invitati a cui io ero a conoscenza. Allora li inizio a chiamare tutti. Ovviamente in FaceTime, in videochiamata e non risponde nessuno!”.

Queste ‘non risposte’ hanno mandato in agitazione Giulia De Lellis, che ha insistito nel contattare tutti gli amici presenti, compreso il suo fidanzato Carlo Gussalli Beretta. Continua…