Il messaggio della sorella di Giulia De Lellis per Andrea Iannone scatena i fan

Giulia De Lellis e Andrea Damante continuano a essere al centro dell’attenzione. Questa volta, però, a causa della sorella di Giulia. La De Lellis, prima di tornare con Damante, ha avuto una relazione con Andrea Iannone. Il fatto è noto a tutti i fan (e non solo), per questo motivo un gesto di Veronica ha infuocato gli animi sul web.

Oggi, 9 agosto, è il compleanno del pilota di Moto GP. La sorella di Giulia De Lellis ha voluto fargli gli auguri tramite Instagram, tuttavia ha scelto un modo davvero particolare. Veronica, sul suo profilo, ha infatti pubblicato una foto della figlia, Matilde, insieme ad Andrea Iannone, scrivendo: “Tanti auguri ZIO Andrea Iannone“

Lo scatto è datato, tuttavia l’averlo pubblicato con la scritta “zio” in maiuscolo ha acceso i fan. Cosa ci sarà sotto? Tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone ormai non c’è più niente, tuttavia la sorella di Giulia ha sempre dichiarato di essere rimasta in buoni rapporti con lui. Ma con Andrea Damante invece? I due, negli ultimi periodi, sembrano essersi distaccati e l’assenza di lei a una riunione della famiglia di lui ha insospettito tutti.